Норвегия разрабатывает новое газовое месторождение, чтобы поставить Европе больше газа

-Месторождение Ирпа, расположенное на глубине 1350 метров в Норвежском море, содержит около 20 миллиардов кубометров извлекаемых запасов газа, что эквивалентно потреблению почти 2,4 миллиона британских домохозяйств за семь лет, говорится в заявлении Equinor.

Норвежской компании Equinor принадлежит 51 процент проекта, немецкой компании Wintershall DEA – 19 процентов, норвежской национальной группе Petoro – 20 процентов и британской Shell – 10 процентов.

Месторождение должно начать добычу в конце 2026 года и использоваться до 2039 года.

Газ с месторождения Ирпа, ранее известного как Астерикс, будет добываться с использованием подводных объектов, соединенных трубопроводом с существующим месторождением Ааста Ханстин.