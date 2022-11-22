Энергетическая группа Equinor и ее партнеры инвестируют 14,8 млрд норвежских крон (1,42 млрд евро) в новое норвежское газовое месторождение, которое будет снабжать Великобританию и Европу.
Норвегия разрабатывает новое газовое месторождение, чтобы поставить Европе больше газа
-Месторождение Ирпа, расположенное на глубине 1350 метров в Норвежском море, содержит около 20 миллиардов кубометров извлекаемых запасов газа, что эквивалентно потреблению почти 2,4 миллиона британских домохозяйств за семь лет, говорится в заявлении Equinor.
Норвежской компании Equinor принадлежит 51 процент проекта, немецкой компании Wintershall DEA – 19 процентов, норвежской национальной группе Petoro – 20 процентов и британской Shell – 10 процентов.
Месторождение должно начать добычу в конце 2026 года и использоваться до 2039 года.
Газ с месторождения Ирпа, ранее известного как Астерикс, будет добываться с использованием подводных объектов, соединенных трубопроводом с существующим месторождением Ааста Ханстин.
Норвегия обогнала Россию по поставкам природного газа в Европу после того, как вторжение РФ в Украину привело к сокращению импорта энергоносителей из России.