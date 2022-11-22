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Норвегия разрабатывает новое газовое месторождение, чтобы поставить Европе больше газа

AFP/PM
Норвегия разрабатывает новое газовое месторождение, чтобы поставить Европе больше газа
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Nerijus Adomaitis

Энергетическая группа Equinor и ее партнеры инвестируют 14,8 млрд норвежских крон (1,42 млрд евро) в новое норвежское газовое месторождение, которое будет снабжать Великобританию и Европу.

-Месторождение Ирпа, расположенное на глубине 1350 метров в Норвежском море, содержит около 20 миллиардов кубометров извлекаемых запасов газа, что эквивалентно потреблению почти 2,4 миллиона британских домохозяйств за семь лет, говорится в заявлении Equinor.

Норвежской компании Equinor принадлежит 51 процент проекта, немецкой компании Wintershall DEA – 19 процентов, норвежской национальной группе Petoro – 20 процентов и британской Shell – 10 процентов.

Месторождение должно начать добычу в конце 2026 года и использоваться до 2039 года.

Газ с месторождения Ирпа, ранее известного как Астерикс, будет добываться с использованием подводных объектов, соединенных трубопроводом с существующим месторождением Ааста Ханстин.

Норвегия обогнала Россию по поставкам природного газа в Европу после того, как вторжение РФ в Украину привело к сокращению импорта энергоносителей из России.

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