Евросоюз будет регулировать цены на газ

На фоне мирового энергетического кризиса в Европейском Союзе разработали экстренный механизм коррекции газового рынка. Этот механизм призван защитить граждан и экономику ЕС от чрезмерно высоких цен на природный газ и стабилизировать европейский рынок энергоносителей. Нововведение представила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в Страсбурге во вторник, 22 ноября.

Согласно предложению Еврокомиссии, механизм будет вступать в силу при двух одновременных обстоятельствах. Первое: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт в час в течение двух недель (за основу берется газовый индекс TTF). Второе: расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мегаватт/час в течение десяти дней. Если налицо оба условия, то торговые операции по ценам выше указанного уровня осуществляться не будут.

Решение о вступлении в силу экстренного механизма будет приниматься Еврокомиссией в течение одного дня на основании экспертной оценки. Деактивация механизма должна происходить автоматически после возвращения цен на предельно допустимый уровень.

«Крайняя мера», на которую пошел Брюссель

«Это не вмешательство, направленное на удержание рыночных цен на искусственно низком уровне. Это крайняя мера, которая позволит предотвратить чрезмерный рост цен, не соответствующий ситуации на мировом рынке», – прокомментировала предложение Еврокомиссии Симсон.