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ВИДЕО ⟩ «Сейчас получишь, алкоголичка»: курьер Bolt отправил клиентку в нокаут

Kuuuurija
«Сейчас получишь, алкоголичка»: курьер Bolt отправил клиентку в нокаут
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Фото: Кадр из видео

В этом выпуске передачи Kuuuurija мы расскажем жестокую историю о том, как курьер Bolt дал клиенту такую оплеуху, что тот был вынужден отправиться в отделение экстренной медицины (ЭМО), где ему наложили несколько швов.

В сегодняшней передаче Катрин Луст отправляется в Тарту. Когда Теэле впервые позвонила ведущей и рассказала, что произошло, это показалось просто невероятным.

Теэле – 34-летняя мать двоих детей, которая каждый день работает продавцом в Тарту. История, о которой она нам расскажет, случилась этой осенью 15 сентября. Теэле больше не осмеливается ходить одна по улице так как понимает, что удар может прийти оттуда, откуда его меньше всего ожидаешь.

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