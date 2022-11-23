ВИДЕО ⟩ «Сейчас получишь, алкоголичка»: курьер Bolt отправил клиентку в нокаут

В сегодняшней передаче Катрин Луст отправляется в Тарту. Когда Теэле впервые позвонила ведущей и рассказала, что произошло, это показалось просто невероятным.

Теэле – 34-летняя мать двоих детей, которая каждый день работает продавцом в Тарту. История, о которой она нам расскажет, случилась этой осенью 15 сентября. Теэле больше не осмеливается ходить одна по улице так как понимает, что удар может прийти оттуда, откуда его меньше всего ожидаешь.