В этом выпуске передачи Kuuuurija мы расскажем жестокую историю о том, как курьер Bolt дал клиенту такую оплеуху, что тот был вынужден отправиться в отделение экстренной медицины (ЭМО), где ему наложили несколько швов.
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ВИДЕО ⟩ «Сейчас получишь, алкоголичка»: курьер Bolt отправил клиентку в нокаут
«Сейчас получишь, алкоголичка»: курьер Bolt отправил клиентку в нокаут
В сегодняшней передаче Катрин Луст отправляется в Тарту. Когда Теэле впервые позвонила ведущей и рассказала, что произошло, это показалось просто невероятным.
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