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ВИДЕО ⟩ Дома десятков семей оказались под угрозой отчуждения из-за расширения полигона

Kuuuurija
Дома десятков семей оказались под угрозой отчуждения из-за расширения полигона
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Фото: Pilt videost

Передача Kuuuurija отправилась в Южную Эстонию в Нурсипалу, где 60 семей боятся потерять свои дома, потому что площадь для военных учений будет расширяться за счет их участков.

В последние недели много говорилось о том, что государство хочет расширить полигон Нурсипалу в Вырумаа. Сегодня площадь полигона составляет 3134 гектара, но теперь Эстонское государство хочет сделать его в четыре раза больше: всего для учений необходимо 12 000 гектаров земли. Все это вызвало серьезные опасения у местных жителей, и уже идут разговоры, что они будут изгнаны из своих домов и государство силой отберет у них землю. По словам местных жителей, самое ужасное во всем этом то, что государство держит их в неведении: они не знают, за счет чьих домов и на каких условиях обеспечивается обороноспособность страны.

В понедельник, в то время, когда передача Kuuuurija шла на Kanal 2, министр обороны Ханно Певкур находился в народном доме Тсоору и обсуждал этот же вопрос с членами волостных собраний.

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