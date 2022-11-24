ВИДЕО ⟩ Дома десятков семей оказались под угрозой отчуждения из-за расширения полигона

В последние недели много говорилось о том, что государство хочет расширить полигон Нурсипалу в Вырумаа. Сегодня площадь полигона составляет 3134 гектара, но теперь Эстонское государство хочет сделать его в четыре раза больше: всего для учений необходимо 12 000 гектаров земли. Все это вызвало серьезные опасения у местных жителей, и уже идут разговоры, что они будут изгнаны из своих домов и государство силой отберет у них землю. По словам местных жителей, самое ужасное во всем этом то, что государство держит их в неведении: они не знают, за счет чьих домов и на каких условиях обеспечивается обороноспособность страны.