Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 22 ноября: чем закончилась погоня за пьяным водителем, как у жителей Эстонии дела со здоровьем зубов и где в столице можно покататься на коньках
Сегодня в выпуске:
- Война в Украине: власти страны призывают жителей Херсона эвакуироваться, президент Зеленский убеждает страны НАТО признать Россию террористическим государством
- «Алководители» по-прежнему являются серьезной проблемой для полиции и всего общества. Какое наказание грозит человеку, находившемуся в состоянии опьянения и попытавшемуся улизнуть от полицейской погони?
- Здоровье зубов большинства жителей Эстонии оставляет желать лучшего. Как часто нужно посещать стоматолога, кто имеет право на частичную компенсацию лечения и в каком объеме, а также прописные истины гигиены полости рта - в нашем сюжете
- Международная панорама: десятки человек погибли в Индонезии в результате землетрясения, что привело к наводнению в Албании и какой подарок к Рождеству шведы считают самым желанным в этом году?
- Катание на коньках - один из самых доступных видов активности, сочетающий в себе физическую нагрузку и удовольствие от скольжения по льду, которое многие сравнивают с чувством полета. Наша корреспондент отправилась на один из столичных катков, чтобы в этом убедиться.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 22 ноября.