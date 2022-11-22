«Новости в 7» за 22 ноября: чем закончилась погоня за пьяным водителем, как у жителей Эстонии дела со здоровьем зубов и где в столице можно покататься на коньках

Сегодня в выпуске:

- Война в Украине: власти страны призывают жителей Херсона эвакуироваться, президент Зеленский убеждает страны НАТО признать Россию террористическим государством

- «Алководители» по-прежнему являются серьезной проблемой для полиции и всего общества. Какое наказание грозит человеку, находившемуся в состоянии опьянения и попытавшемуся улизнуть от полицейской погони?

- Здоровье зубов большинства жителей Эстонии оставляет желать лучшего. Как часто нужно посещать стоматолога, кто имеет право на частичную компенсацию лечения и в каком объеме, а также прописные истины гигиены полости рта - в нашем сюжете

- Международная панорама: десятки человек погибли в Индонезии в результате землетрясения, что привело к наводнению в Албании и какой подарок к Рождеству шведы считают самым желанным в этом году?

- Катание на коньках - один из самых доступных видов активности, сочетающий в себе физическую нагрузку и удовольствие от скольжения по льду, которое многие сравнивают с чувством полета. Наша корреспондент отправилась на один из столичных катков, чтобы в этом убедиться.