Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед»

Клуб поблагодарил португальца за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодах в манкунианском клубе. Всего за «Красных дьяволов» он забил 145 голов в 346 матчах. Клуб желает Роналду и его семье всего наилучшего в будущем.