Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул английский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды. В сообщении говорится, что стороны расторгли договор по взаимному согласию, сообщает «Чемпионат».
Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед»
Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед»
Клуб поблагодарил португальца за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодах в манкунианском клубе. Всего за «Красных дьяволов» он забил 145 голов в 346 матчах. Клуб желает Роналду и его семье всего наилучшего в будущем.
Все в команде по-прежнему сосредоточены на достижении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле. Ранее форвард дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что не уважает нидерландского специалиста, возглавляющего сейчас манчестерский клуб.
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