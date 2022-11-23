«На кухне»: легко ли беженцу найти в Эстонии жилье, работу и устроить детей в садик или школу

С конца февраля в Эстонию въехали более 113 000 беженцев из Украины, из которых более чем 60 000 остались в стране. Такие данные по состоянию на начало ноября озвучили в Департаменте полиции и пограничной охраны.

Много это или мало? Очевидно, что с таким демографическим вызовом Эстония никогда не сталкивалась в своей новейшей истории. Тем не менее, легко ли такому количеству беженцев устроиться в Эстонии, найти работу, устроить детей в школы и сады, арендовать жилье, пока война в Украине продолжается?

Россия наращивает удары по регионам Украины, уничтожая инфраструктуру и жилье, что означает лишь одно – поток украинских беженцев может увеличиться, а с наступлением холодов количество прибывающих может вырасти в геометрической прогрессии.

Обо всем этом, но более детально, журналист Rus.Postimees Дмитрий Мороз поговорит в студии «На кухне» с президентом Конгресса украинцев Эстонии Вирой Конык, а на связи по скайпу будут представители из Тарту и Курессааре.