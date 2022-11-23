«На кухне»: ждет ли нас новая волна беженцев из Украины? Беседа с украинцами из Тарту, Таллинна и Курессааре

Президент Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык проводит акцию протеста у посольства России в Таллинне. Фото: Дмитрий Мороз

В.К.: Ощущения, что число беженцев увеличилось в несколько раз, конечно, нет. И те, которые бегут от бытовых неурядиц, от того, что энергетическая система в Украине наполовину разрушена, я думаю, все же больше едут в западные области Украины, а сюда приезжают в основном с оккупированных территорий, то есть убегают от оккупации. Но настроения людей, которые приезжали в феврале–марте, и тех, кто приезжает сейчас, разные. Потому что в первую волну все считали, что они тут ненадолго, через две–три недели все закончится. Но, к сожалению, такого не случилось. И людям приходится, конечно, адаптироваться в стране. Нужно учить язык и искать работу, жилье. То есть настроение людей изменилось. Это ощущается очень хорошо.

– А вот, кстати, о работе и жилье. Когда беженцы только начали приезжать, очень остро встал вопрос о жилье. В самом начале была какая-то эйфория, эстонцы активно предлагали практически все, что у них есть, для того чтобы разместить людей, но уже летом мы наблюдали ситуацию, что украинским беженцам практически невозможно найти никакое жилье. И сейчас многие пишут, что хотят уехать какие-то другие страны Евросоюза. Как вы считаете, Эстония еще в состоянии найти квадратные метры для украинских беженцев?