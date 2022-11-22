Промах Левандовски с пенальти не позволил Польше победить Мексику

Матч проходил на стадионе «Стэдиум 974» и завершился вничью – 0:0.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски во втором тайме имел прекрасную возможность открыть счёт в матче. На 59-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти, однако игрок «Барселоны» не смог его реализовать - вратарь мексиканцев Гильермо Очоа угадал направление удара и отразил мяч.

Сборная Польши стала первой командой, не реализовавшей три пенальти подряд на чемпионатах мира (без учёта серии послематчевых пенальти). До Левандовски с «точки» не забивали Казимеж Дейна – в матче против Аргентины на ЧМ-1978, а также Мацей Журавски – в матче против США на ЧМ-2002.

Польша и Мексика выступают в группе «С», в рамках которой ранее Саудовская Аравия сенсационно одолела Аргентину (2:1). Во втором туре 26 ноября пройдут матчи Польша – Саудовская Аравия и Аргентина – Мексика.