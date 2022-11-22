В Украине завели дело о вероломстве из-за видео сдающихся в плен военных РФ

Луганская областная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении российскими военнослужащими вероломства. Поводом стали две видеозаписи, на которых запечатлен процесс сдачи в плен российских военнослужащих, один из которых открыл огонь по украинским солдатам, и кадры убитых российских военных. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины во вторник, 22 ноября.

Уголовное производство было возбуждено по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). «По результатам мониторинга СМИ стало известно, что в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом», – говорится в сообщении украинского ведомства, которое ссылается на 37 статью Дополнительного протокола к Женевским конвенциям.

Согласно международному праву, запрещено убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству, а именно – сымитировав сдачу в плен для нападения.

В украинском ведомстве не прокомментировали подозрения в адрес украинских военных в том, что они могли убить всех сдавшихся в плен российских военнослужащих в качестве мести за вероломство одного из них.

Видео со сдачей в плен