Французы доказали, что являются сильнейшей сборной

Сборная Франции играла далеко не в самом звездном составе: из-за травм несколько ключевых игроков не смогли принять участие в чемпионате мира. Не было Карима Бензема, который травмировался прямо перед мундиалем, не было Поля Погба, Нголо Канте, Кингсли Комана, Майка Меньяна. Зато на мундиале играют Килиан Мбаппе, Оливье Жиру, Антуан Гризманн.

Австралийцы – еще одна темная лошадка мундиаля, на них никто особых надежд не возлагал. Сборная пять раз играла на ЧМ, но вышла из группы только в 2006 году, остановившись на стадии 1/8 финала. На турнир в Катаре австралийцы попали только через стыки, выбив по пенальти Перу. Но первый тайм преподнес сюрприз: на девятой минуте австралицы закатили гол действующим чемпионам Франции. Крэйг Гудвин порадовал болельщиков своей сборной и ошарашил французов.

На 21-й минуте у французов еще один опаснейший момент: Эрнандес совершил грубую потерю мяча на своей половине, а Дюк попытался моментально наказать соперника, мощно зарядив издали. Мяч пролетел над воротами.

Французы сменили стиль игры, стали агрессинее и это принесло свои плоды: первый гол французы забивают на 27-й минуте, его оформил Адриен Рабье. А на 32-й минуте в ворота австралийцев полетел еще один мяч: 2:1. Автор – Оливье Жиру.