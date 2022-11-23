«Страшнее всего было, когда горел аэропорт». Как жители Чернобаевки пережили оккупацию и что думают о мемах

Три собаки в одной будке

У женщины с заплаканными глазами на другом берегу Днепра, в Олешках, живут родители. Там идут тяжелые бои. Связи с ними нет, говорит Марина.

Но ее муж и двое детей, мальчик и девочка, стоят рядом, все живы и здоровы. Марина улыбается сквозь слезы и кивает в сторону двух украинских солдат с автоматами, которые патрулируют центр села. «Они у нас лучшие. Посмотрите на них, на наших ребят, и на этих орков, которые топтали нашу землю. Это небо и земля».

Виктор, муж Марины, объясняет, почему семья решила не уезжать на время оккупации: нужно было ухаживать за стариками, другими родственниками и животными. Дети, загибая пальцы, считают, скольких животных они до сих пор подкармливают: 14 кошек и шесть собак. Вспоминают, как во время обстрелов трое их собачек наперегонки забирались в одну будку и прижимались там друг к другу, чтобы было не так страшно.

О том, что скоро будут взрывы, предупреждал соседский алабай.

«Если два раза гавкнет - будет прилет, - говорит Виктор. - Он словно чувствовал, что что-то будет. Или слышал »выход« [снаряда]. Проходит минутка - и начинается».