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ДТП на пешеходном переходе: Volkswagen сбил 10-летнего мальчика

rus.postimees.ee
ДТП на пешеходном переходе: Volkswagen сбил 10-летнего мальчика
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Во вторник, 22 ноября, в Нарве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба полиции.

Инцидент имел место около 7.45 на перекрестке улиц Краави и Карья. Автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 60-летний мужчина, наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в Нарвскую больницу.

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