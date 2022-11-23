Во вторник, 22 ноября, в Нарве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщила пресс-служба полиции.
ДТП на пешеходном переходе: Volkswagen сбил 10-летнего мальчика
ДТП на пешеходном переходе: Volkswagen сбил 10-летнего мальчика
Инцидент имел место около 7.45 на перекрестке улиц Краави и Карья. Автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 60-летний мужчина, наехал на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка доставили в Нарвскую больницу.
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