В Израиле неизвестные взорвали сразу две автобусные остановки: пострадало более 15 человек

По меньшей мере 18 человек получили ранения, состояние двух оценивается как тяжелое.

Summary of the current situation in Jerusalem:

2 joint explosions in 2 locations using an explosive device estimated as attached to bicycles in bus stops:

1- the entrance to Jerusalem- 10 wounded- critically,severely

2- Ramot neighbourhood- 2 wounded lightly pic.twitter.com/Qhrr34GLKh — Avital Leibovich (@AvitalLeibovich) November 23, 2022

Полиция рассматривает оба взрыва как «скоординированную атаку».

По предварительным данным, одна из бомб была спрятана в сумке, которую оставили рядом с остановкой. Второй взрыв произошел спустя несколько минут после первого.

Пресс-секретарь полиции Иерусалима заявил, что есть опасения о других взрывных устройствах, которые заложены в столице. Правоохранительные органы проверяют эту информацию.

ХАМАС опубликовал заявление, в котором приветствовал теракты. В мечетях палестинской автономии прославляют исполнителей.