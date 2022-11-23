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В Израиле неизвестные взорвали сразу две автобусные остановки: пострадало более 15 человек

Интерфакс/BNS
В Израиле неизвестные взорвали сразу две автобусные остановки: пострадало более 15 человек
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Поврежденный в результате взрыва автобус.
Поврежденный в результате взрыва автобус. Фото: MENAHEM KAHANA

Два взрыва прогремели на автобусных остановках, расположенных на въезде в Иерусалим, сообщают в среду израильские СМИ.

По меньшей мере 18 человек получили ранения, состояние двух оценивается как тяжелое.

Полиция рассматривает оба взрыва как «скоординированную атаку».

По предварительным данным, одна из бомб была спрятана в сумке, которую оставили рядом с остановкой. Второй взрыв произошел спустя несколько минут после первого.

Пресс-секретарь полиции Иерусалима заявил, что есть опасения о других взрывных устройствах, которые заложены в столице. Правоохранительные органы проверяют эту информацию.

ХАМАС опубликовал заявление, в котором приветствовал теракты. В мечетях палестинской автономии прославляют исполнителей.

Полиция повысила уровень боеготовности в столице до максимального. После оценки ситуации, такое же режим может быть введен по всей стране.

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