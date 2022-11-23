Два взрыва прогремели на автобусных остановках, расположенных на въезде в Иерусалим, сообщают в среду израильские СМИ.
В Израиле неизвестные взорвали сразу две автобусные остановки: пострадало более 15 человек
По меньшей мере 18 человек получили ранения, состояние двух оценивается как тяжелое.
Summary of the current situation in Jerusalem:— Avital Leibovich (@AvitalLeibovich) November 23, 2022
2 joint explosions in 2 locations using an explosive device estimated as attached to bicycles in bus stops:
1- the entrance to Jerusalem- 10 wounded- critically,severely
2- Ramot neighbourhood- 2 wounded lightly pic.twitter.com/Qhrr34GLKh
Полиция рассматривает оба взрыва как «скоординированную атаку».
По предварительным данным, одна из бомб была спрятана в сумке, которую оставили рядом с остановкой. Второй взрыв произошел спустя несколько минут после первого.
Пресс-секретарь полиции Иерусалима заявил, что есть опасения о других взрывных устройствах, которые заложены в столице. Правоохранительные органы проверяют эту информацию.
ХАМАС опубликовал заявление, в котором приветствовал теракты. В мечетях палестинской автономии прославляют исполнителей.
Полиция повысила уровень боеготовности в столице до максимального. После оценки ситуации, такое же режим может быть введен по всей стране.