Тянак хочет много денег? M-Sport приоткрыл завесу тайны

«Понятно, что со своим уходом из Hyundai Отть стал для нас возможностью, но в финансовом отношении это по-прежнему для нас очень тяжело. Чемпионы мира приходят с ценником. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы найти возможность сотрудничества с ним, но это сложно», - сказал Милленер изданию Autosport.

В этом году M-Sport сотрудничал с девятикратным чемпионом мира Себастьеном Лебом, француз принимал участие в четырех этапах чемпионата мира, один из которых выиграл. 48-летний Леб остался в составе команды и на будущий сезон.

«Себастьен очень вдохновлен, но у него тоже есть ценник. Red Bull по-прежнему хочет нас субсидировать, и у них есть возможность привлечь в команду таких же людей, как Леб, но для этого должно совпасть множество вещей», - считает Милленер.

По словам Милленера, пока еще неясно, сколько машин будет на гонках в 2023 году. В завершившемся сезоне команда принимала участие в этапах как минимум на двух машинах, на некоторых трассах их число доходило до пяти.

«Мы должны быть осторожными, чтобы не оказать также и большого давления на команду. В этом году у нас были небольшие проблемы, связанные с механикой, которые необходимо устранить, но я думаю, часть проблем была обусловлена очень короткой подготовкой, с которой мы столкнулись лицом к лицу, потому что расписание было очень плотным», - пояснил Рич Милленер.