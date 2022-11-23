ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ⟩ Больше всего жителей потерял Ида-Вирумаа

Если рассматривать изменения в населении на уровне местного самоуправления, то можно заметить, что лишь 45% жителей волости Раэ проживает в той же волости, что и десять лет назад — это самый низкий показатель по стране.

Самый высокий показатель наблюдается в Нарве: 82% населения этого города осталось тем же. «В основном тенденция ясна: население городов Ида-Вирумаа является наиболее постоянным, прежде всего это означает, что за счет как рождаемости, так и иммиграции новых жителей прибавляется мало. Преимущественно население изменилось в самоуправлениях с высоким показателем иммиграции и молодым населением, в частности, в волостях в округе Таллинна и Тарту», — объяснила Терье Трасберг.

В пределах страны мигрируют меньше, количество прибывших из-за границы при этом увеличилось

Десять лет назад 93 400 человек, т. е. 7% населения проживали не в тех уездах, в которых живут сейчас. Это меньшее количество, чем в 2011 году, когда 112 500 человек (8,7%) поменяли уезд в период между двумя переписями. Из какого-либо другого уезда в Харьюмаа переехало 36 400 человек, а из Харьюмаа в какой-либо другой уезд — 23 800. Остальные переезды происходили между остальными уездами.

Больше всего жителей за счет внутренней миграции потерял Ида-Вируский уезд: из него в другие уезды уехало на 4900 человек больше, чем туда переехало. Среди внутренних мигрантов Ида-Вирумаа в Харьюмаа мигрировало 80%, что является наибольшей долей в разрезе уездов.