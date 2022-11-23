Данные переписи населения 2021 года показали, что 84% жителей проживало в Эстонии и десять лет назад, доля прибывших из-за границы жителей существенно увеличилась, а общая картина иммигрантов становится более международной. Последние десять лет внутренняя миграция была направлена преимущественно в Харьюмаа.
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ⟩ Больше всего жителей потерял Ида-Вирумаа
Ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг объяснила: «Данные переписи населения о миграции и втором месте жительства сосредоточены на внутренней миграции и иммиграции последних десяти лет. Результаты вносят ясность относительно того, куда и сколько людей переезжали в пределах Эстонии, а также какие люди и в каком количестве переехали в Эстонию за последние десять лет».
84% населения проживало в Эстонии и десять лет назад
1,12 миллиона человек, т. е. 82,4% тех, кто проживал в Эстонии в 2021 году, участвовали в переписи как 2011, так и 2021 года. Кроме того, относительно 1,5% жителей известно, что они проживали в Эстонии также во время предыдущей переписи, однако не участвовали в ней. Иными словами, 83,9% нынешних жителей проживало в Эстонии и десять лет назад. Среди остального населения во время предыдущей переписи 5,2% жили за границей, 10,6% еще не родились и относительно 0,4% информация отсутствует.
«По сравнению с периодом между переписями 2000 и 2011 годов за последние десять лет доля тех людей, которые проживали в Эстонии во время двух последовательных переписей, уменьшилась на 2 процентных пункта. Из этого можно сделать вывод, что как за границу из Эстонии, так и из-за границы в Эстонию теперь переезжают чаще, чем раньше», — сказала Терье Трасберг.
Три человека из четырех живет в том же уезде, что и десять лет назад, а две трети — в том же самоуправлении.Менее всего изменилось население Ида-Вирумаа: во время предыдущей переписи в этом же уезде проживало 83% жителей этого уезда; при этом больше всего изменилось население Ляэнемаа, из которого в том же уезде проживало 73%.
Если рассматривать изменения в населении на уровне местного самоуправления, то можно заметить, что лишь 45% жителей волости Раэ проживает в той же волости, что и десять лет назад — это самый низкий показатель по стране.
Самый высокий показатель наблюдается в Нарве: 82% населения этого города осталось тем же. «В основном тенденция ясна: население городов Ида-Вирумаа является наиболее постоянным, прежде всего это означает, что за счет как рождаемости, так и иммиграции новых жителей прибавляется мало. Преимущественно население изменилось в самоуправлениях с высоким показателем иммиграции и молодым населением, в частности, в волостях в округе Таллинна и Тарту», — объяснила Терье Трасберг.
В пределах страны мигрируют меньше, количество прибывших из-за границы при этом увеличилось
Десять лет назад 93 400 человек, т. е. 7% населения проживали не в тех уездах, в которых живут сейчас. Это меньшее количество, чем в 2011 году, когда 112 500 человек (8,7%) поменяли уезд в период между двумя переписями. Из какого-либо другого уезда в Харьюмаа переехало 36 400 человек, а из Харьюмаа в какой-либо другой уезд — 23 800. Остальные переезды происходили между остальными уездами.
Больше всего жителей за счет внутренней миграции потерял Ида-Вируский уезд: из него в другие уезды уехало на 4900 человек больше, чем туда переехало. Среди внутренних мигрантов Ида-Вирумаа в Харьюмаа мигрировало 80%, что является наибольшей долей в разрезе уездов.
Во время прошлой переписи 5,2% населения, т. е. 68 600 человек проживали за границей, из них 15 200, т. е. 22% были по национальности эстонцами. В 2011 году количество тех, кто проживал за границей во время предыдущей переписи (в 2000 г.), составило 11 300, т. е. 0,9% населения на тот момент. «Таким образом, количество и доля прибывших из-за границы людей в сравнении двух периодов увеличились. Вместе с теми, кто хоть и участвовал в прошлой переписи, однако в период между переписями проживал за границей, во внешней миграции после предыдущей переписи участвовало 107 500 человек. Из них 41 600, т. е. 39% были по национальности эстонцами. Всего в Эстонии проживает 285 000 человек, которые когда-то проживали в иностранном государстве», — объяснила Терье Трасберг.
Данные переписи населения показали, что в Эстонию иммигрируют преимущественно из других стран Европы. Половина иммигрантов имеет гражданство Эстонии, из них более половины иммигрировали из Финляндии, также сюда переезжают из Великобритании и России. Среди иммигрантов, имеющих другое гражданство, наибольшие доли составляют граждане Украины (10,8%) и России (9,3%). По сравнению с предыдущими переписями среди иммигрантов значительно увеличилась доля представителей других национальностей. Хотя по отдельности другие проживающие здесь национальности, кроме эстонцев, русских, украинцев, белорусов и финнов, являются малочисленными, их совокупная доля составляет 17% (раньше — 11%). Количество разных проживающих в Эстонии национальностей увеличилось со 180 до 211, т. е. общая картина национальностей иммигрантов стала более международной, чем раньше», — сказала Терье Трасберг.
Из-за границы преимущественно иммигрировали в города. В Таллинне, в котором проживает треть населения Эстонии, проживает 48% иммигрировавших сюда за последние 10 лет людей. Среди иммигрантов неэстонской национальности в Таллинне проживает целых 60%. Из тех, кто участвовал во внешней миграции, 60% составили мужчины и 40% — женщины.
У 120 000 жителей есть также второе место жительства
Помимо постоянного места жительства у 9% жителей Эстонии имеется также второе место жительства: это жилое помещение, с которым на протяжении прошедшего года было связано само лицо или были связаны его члены семьи, однако в котором не жили постоянно. Второе место жительства в Эстонии имело 93 000 человек, за границей — 27 000. Самым частым иностранным государством второго места жительства является Финляндия, где находится более половины иностранных вторых мест жительства. В пределах Эстонии вторые места жительства разделились почти поровну: у одних постоянное место жительства находится в том же уезде, у других — в каком-либо другом уезде. Наличие второго места жительства более распространено среди мужчин, чем среди женщин: соответственно 10% и 8%. За границей второе место жительства имеет 2,9% мужчин и 1,2% женщин.