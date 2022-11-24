Москва хочет, чтобы Киев решил ее проблему: обзор главных событий в Украине

«Однако, без системы ПВО, которая закроет всю систему электро- и газоснабжения (добычу, генерацию, доставку), блэкаут – это вопрос времени, одного-двух таких же массированных обстрелов», – заявил Слобожан. Поэтому, надежды украинцев сейчас сосредоточены все же не на чудесах и героизм энергетиков, а на западных партнерах, и предоставляемых ими системах ПВО.

Кстати, создавая критическую ситуацию в украинской энергетике, Москва демонстрирует, так сказать, комплексную подлость. Так, на минувшей неделе, четко обозначилась информационно-психологическая спецоперация РФ в виде двух забрасываемых в информационное пространство, тезисов: «одесситам выключают свет, чтоб обеспечить электроэнергией Львов»; и «правительство на фоне отключений продолжает экспорт электроэнергии в ЕС». Естественно, и первое, и второе неправда. Но и верят в нее, похоже, только сами россияне и, оторванные от украинской реальности, жители оккупированного Донбасса.

Ну и, конечно, было бы неправильным не сказать о том, для чего РФ все это нужно. Тем более, что об этом открыто заявил Дмитрий Песков. «Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить», – заявил «голос Путина». Вон оно как! Оказывается, Москва хочет «решить проблему»! А украинцы, получается, проблему решать, почему-то, не хотят…

Действия с отложенными последствиями