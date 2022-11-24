От полного блэкаута украинцев спасут не энергетики и не выезд за границу, а только западные системы ПВО, которые сделают невозможными ракетные удары России по мирным городам. В то же время, ядерная катастрофа становится все более реальной, если российские военные не уйдут с украинской атомной электростанции. В XXI веке войны уже не могут быть локальными, пишет журналист Сергей Гармаш.
Москва хочет, чтобы Киев решил ее проблему: обзор главных событий в Украине
Пожилая киевлянка пришла на кладбище к мужу и там была убита российской ракетой. 15 ноября РФ нанесла по гражданской инфраструктуре Украины самый массированный удар с начала войны – 90 ракет и десять дронов-камикадзе. Украинская ПВО сбила 73 ракеты и все дроны. Все это за три с половиной часа. Но то, что долетело, нанесло украинцам убытков приблизительно на миллиард долларов. Это не считая стоимости средств ПВО, которыми сбивали российские ракеты. А их нужно считать, поскольку такие массированные атаки рассчитаны не только на лишение мирного населения отопления и электричества в холода, но и на истощение украинской ПВО.
В Киеве и других крупных городах стали активно обсуждать возможность полного блэкаута. Масла в огонь подлило неправильно интерпретированное интервью гендиректора крупнейшей генерирующей компании страны Максима Тимченко. Он, якобы, призвал украинцев уезжать за границу на три-четыре месяца, чтобы разгрузить энергосистему.
Разумеется, во время войны с РФ может быть что угодно, но массовый выезд трудоспособного населения из страны просто обрушит экономику. Поэтому, не исключая возможности блэкаута, власти все же стали характеризовать ситуацию как «сложную, но контролируемую». Действительно, если 17 ноября Киев ставил антирекорды по количеству времени, проведенного без электричества (до 16 часов), то уже в выходные жители столицы «отдыхали» всего три-четыре часа.
Однако, все понимают, что Москва не оставит попыток заморозить украинские города, поэтому многие мэры рекомендуют выезжать в села, к дровяным печам, а власти делают ставку на мобильные котельные. Они не дадут тепла в квартиры, но и не позволят заморозить отопительные системы. «Алгоритм здесь такой: день-два-неделю люди из пострадавших домов пересидели в пунктах обогрева, по очереди обогреваясь и заряжаясь, по завершению ремонта стационарной котельной – вернулись домой, а мобильная котельная поехала по следующему адресу», – пояснил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. Одна такая котельная рассчитана на 100-200 000 населения. Пока есть данные о закупке всего 15 единиц, которые прибудут в Украину в начале декабря. Поэтому то, что после всех атак РФ, в домах украинцев преимущественно тепло и светло, выглядит как чудо.
«Однако, без системы ПВО, которая закроет всю систему электро- и газоснабжения (добычу, генерацию, доставку), блэкаут – это вопрос времени, одного-двух таких же массированных обстрелов», – заявил Слобожан. Поэтому, надежды украинцев сейчас сосредоточены все же не на чудесах и героизм энергетиков, а на западных партнерах, и предоставляемых ими системах ПВО.
Кстати, создавая критическую ситуацию в украинской энергетике, Москва демонстрирует, так сказать, комплексную подлость. Так, на минувшей неделе, четко обозначилась информационно-психологическая спецоперация РФ в виде двух забрасываемых в информационное пространство, тезисов: «одесситам выключают свет, чтоб обеспечить электроэнергией Львов»; и «правительство на фоне отключений продолжает экспорт электроэнергии в ЕС». Естественно, и первое, и второе неправда. Но и верят в нее, похоже, только сами россияне и, оторванные от украинской реальности, жители оккупированного Донбасса.
Ну и, конечно, было бы неправильным не сказать о том, для чего РФ все это нужно. Тем более, что об этом открыто заявил Дмитрий Песков. «Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить», – заявил «голос Путина». Вон оно как! Оказывается, Москва хочет «решить проблему»! А украинцы, получается, проблему решать, почему-то, не хотят…
Действия с отложенными последствиями
Выбирая для обзора главные события недели, конечно, нельзя обойти вниманием смертоносное падение (до сих пор непонятно – чьей) ракеты в Польше, и приговор нидерландского суда по сбитому россиянами в 2014-м на Донбассе Боингу МН-17. Большинство украинцев не верят в то, что это была ракета их ПВО. Люди видят в соответствующих заявлениях США просто попытку избежать вовлечения в конфликт НАТО, желание альянса уйти от адекватной реакции на агрессию РФ против страны-члена. Все уверены, что инцидент не отразится на отношениях с Варшавой.
Что касается малазийского Боинга, то, несмотря на важность вердикта с точки зрения международно–юридических перспектив Киева в судах с РФ, заочные приговоры исполнителям убийства 298 человек не могут вызвать удовлетворения украинцев. Ощущение справедливости у них может возникнуть только тогда, когда наказание понесет человек, санкционировавший казнь невинных людей, – верховный главнокомандующий ВС России. Понятно же, что без ведома Путина российский ЗРК-убийца не мог быть перемещен на территорию соседней страны. Поэтому оба этих события важны, но, как бы, с отложенными последствиями, не очевидны. А вот последствия обстрелов атомных электростанций Украины, хоть пока и не наступили, но изначально очень очевидны.
17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял очередную (третью) резолюцию, призывающую Россию немедленно вывести войска с захваченной Запорожской АЭС и прекратить любые действия на украинских ядерных объектах. Казалось бы, совершенно понятное требование, но Россия и Китай проголосовали «против», Индия – воздержалась. И вот, 19 ноября на Запорожской АЭС раздалось более десятка мощных взрывов. «Несмотря на то, что не было прямого воздействия на ключевые системы ядерной безопасности на станции, обстрел произошел в опасной близости от них. Речь идет о метрах, а не о километрах», – заявил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сообщил, что настаивает на внедрении зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС «уже сейчас».
«Украина едва избежала катастрофы во время боевых действий на выходных, всколыхнувших крупнейшую в Европе атомную электростанцию шквалом снарядов, некоторые из которых упали у реакторов и повредили здание хранилища радиоактивных отходов», – заявили в МАГАТЭ 21 ноября. Интересно, почему только Украина? Кстати, 15 ноября, из-за ракетных обстрелов РФ, доступ к электросистеме на девять часов аварийно потеряла и Хмельницкая АЭС. Если так будет продолжаться и дальше, то таблетки с йодом, похоже, понадобятся не только украинцам.
Тяжелая доля «вчерашних»
До 24 февраля, даже несмотря на то, что война России против «братского народа» длится с весны 2014 года, пророссийские политические силы пользовались поддержкой почти четверти избирателей Украины. Пророссийская Оппозиционная платформа за жизнь (ОПЗЖ) имела вторую по численности фракцию в украинском парламенте. Ее лидеры открыто летали в Москву и вели пророссийскую риторику на украинских телеканалах. Фактически, это была вторая по влиятельности политическая сила страны. После начала «СВО» у пророссийских политиков в Украине осталось только два варианта действий: либо уйти в тень, либо открыто перейти на сторону оккупанта. Если кто-то не хочет делать этот выбор самостоятельно, за них его делает сама жизнь. Поэтому одни, типа Медведчука и Рабиновича, оказываются на задворках московской жизни. А другие – становятся изгоями в своих же «парафиях» в Украине.
Скандал вспыхнул 17 ноября, после Генеральной ассамблеи Национального Олимпийского Комитета. «Донецкого» Сергея Бубку, руководившего НОК с 2005 года, сменил действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Одним из вице–президентов стал бывший футболист Андрей Шевченко. Он и стал в позу, заявив, что откажется от должности, если членами НОК останутся депутаты запрещенной в Украине ОПЗЖ – Григорий Суркис и Нестор Шуфрич. После этого, 18 ноября, видимо, чтобы не привлекать к себе ненужное им сейчас внимание, Суркис и Шуфрич в «добровольной письменной» форме попросили исключить их из Комитета. Что и было сделано в тот же день.
Общественной обструкции подвергся и лидер ОПЗЖ депутат Верховной Рады Юрий Бойко. Оказывается, еще во времена президента Кучмы, ему было присвоено звание Героя Украины. Об этом уже все забыли, но данный факт не остался без внимания простого лейтенанта ВСУ Андрея Гайдая, который зарегистрировал на сайте Президента Украины петицию с требованием лишить Бойко почетного звания. 18 ноября петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь на нее обязан отреагировать президент Зеленский.
Нужно сказать, что хотя ОПЗЖ и запрещена в Украине, депутаты, избранные от нее, остаются в Верховной Раде, и, учитывая свое шаткое положение, готовы на любые компромиссы с Офисом президента. Команда Зеленского нередко пользуется этим. Поэтому вопрос Бойко, при всей своей очевидности, становится достаточно щекотливым. Впрочем, у пророссийского политика все равно в ближайшее время не будет возможности отомстить власти за оплеуху, поэтому Зеленскому выгоднее прислушаться к гласу народа, чем запятнать себя симпатией к «вчерашним».
И еще один штрих к картине жизни коллаборантов. 20 ноября россияне уволили с должности «мэра» Энергодара своего же ставленника Александра Волгу. Причины отставки в указе гауляйтера Херсонщины, такого же коллаборанта Евгения Балицкого, не указаны. Однако, если анализировать российские СМИ, то Волга отметился только одним громким поступком: чуть меньше месяца назад он сообщил, что в Запорожской области запрещена продажа спиртных напитков военнослужащим. В общем, на одну из «скреп» «русского мира» посягнул…