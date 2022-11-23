Как показал опрос, проведенный агентством по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur и порталом CVKeskus.ee, жители Эстонии хотели бы получать на руки 1800 евро. Речь идет о медианном значении, которое оказалось на 300 евро больше, чем осенью прошлого года.
Ожидания по зарплате резко изменились: сколько хотят получать жители Эстонии?
Медианное значение означает, что пожелания по зарплате половины опрошенных были выше этого значения, а второй половины – ниже. Для работодателя выплата зарплаты в 1800 евро означает затраты на оплату труда более чем в 3100 евро, включая все налоги. Ожидания по зарплате отличаются от фактической зарплаты сотрудников почти на 500 евро.
Повысились также нижняя и верхняя границы зарплатных ожиданий: 10% работников согласны на зарплату в 1100 евро и меньше, а 10% хотят зарабатывать не менее 3000 евро и выше. Год назад эти же цифры были 1000 евро и 2700 евро соответственно.
Зарплатные ожидания половины опрошенных находятся в диапазоне 1500 – 2500 евро, прошлой осенью они были в диапазоне 1250 – 2000 евро.
При смене места работы зарплатные ожидания сотрудников еще выше, и в среднем они хотят зарабатывать 2000 евро (медианное значение), или на 200 евро больше, чем ожидаемая зарплата на их текущей должности.
«Зарплатные ожидания сотрудников упали весной 2020 года во время первой волны кризиса в области здравоохранения и восстановились осенью 2021 года. Весной этого года уже был заметен рост зарплатных ожиданий», — описала происходящее на рынке труда глава агентства по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер. Она добавила, что зарплатные ожидания сильно подстегиваются ростом цен и ухудшением жилищных условий – именно это чаще всего упоминалось в качестве основной причины их ожидания.
Жителям Эстонии все труднее прожить на зарплату
Если в предыдущие годы многие респонденты отмечали, что могут без проблем прожить на свою зарплату, то осенью 2022 года таких людей стало сильно меньше.
Несмотря на то, что большая часть работников способна прожить на свою зарплату, почти половина (49%) опрошенных признали, что за год их финансовое положение ухудшилось. Благосостояние ухудшилось, особенно у низкооплачиваемых работников, доходы которых съедаются так называемыми неизбежными расходами на жилье, питание и т. д.
Большинство работников не считают возможным получение желаемой зарплаты
В то же время 62% респондентов не считают получение желаемой зарплаты весьма вероятным, и лишь пятая часть (20%) считают, что это возможно. Руководители и ведущие специалисты считали зарплатные ожидания более вероятными. Выполняющие более простую работу не считают возможным получение желаемой зарплаты.
Большинство сотрудников (84%) готовы сменить место работы ради более высокой зарплаты. Только 9% опрошенных ни при каких условиях не поменяли бы работу, а 7% опрошенных сменили бы работу, даже если бы зарплата осталась прежней.
Меньшая часть респондентов (13%) поменяла бы работу в случае зарплаты на 11-20% выше нынешней. Свыше четверти (27%) работников готовы сменить место работы, если зарплата будет на 21-30% выше нынешней. Оставшаяся часть работников готова сменить работу в случае еще большего повышения зарплаты.
Независимая исследовательская компания Palgainfo Agentuur и крупнейший в Эстонии портал вакансий CVKeskus.ee два раза в год организуют общеэстонский обзор рынка труда и заработной платы, в ходе которого опрашиваются работодатели и подрядчики.
В ходе проведенного в октябре исследования были опрошены 9256 человек.