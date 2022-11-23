Ожидания по зарплате резко изменились: сколько хотят получать жители Эстонии?

Медианное значение означает, что пожелания по зарплате половины опрошенных были выше этого значения, а второй половины – ниже. Для работодателя выплата зарплаты в 1800 евро означает затраты на оплату труда более чем в 3100 евро, включая все налоги. Ожидания по зарплате отличаются от фактической зарплаты сотрудников почти на 500 евро.

Повысились также нижняя и верхняя границы зарплатных ожиданий: 10% работников согласны на зарплату в 1100 евро и меньше, а 10% хотят зарабатывать не менее 3000 евро и выше. Год назад эти же цифры были 1000 евро и 2700 евро соответственно.

Зарплатные ожидания половины опрошенных находятся в диапазоне 1500 – 2500 евро, прошлой осенью они были в диапазоне 1250 – 2000 евро.

При смене места работы зарплатные ожидания сотрудников еще выше, и в среднем они хотят зарабатывать 2000 евро (медианное значение), или на 200 евро больше, чем ожидаемая зарплата на их текущей должности.

«Зарплатные ожидания сотрудников упали весной 2020 года во время первой волны кризиса в области здравоохранения и восстановились осенью 2021 года. Весной этого года уже был заметен рост зарплатных ожиданий», — описала происходящее на рынке труда глава агентства по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер. Она добавила, что зарплатные ожидания сильно подстегиваются ростом цен и ухудшением жилищных условий – именно это чаще всего упоминалось в качестве основной причины их ожидания.

Жителям Эстонии все труднее прожить на зарплату