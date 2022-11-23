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Владимир Васильев покинул футбольную школу «Левадии» и намерен вернуться к тренерству

rus.postimees.ee
Владимир Васильев покинул футбольную школу «Левадии» и намерен вернуться к тренерству
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Владимира Васильева качают на руках после завоевания титула.
Владимира Васильева качают на руках после завоевания титула. Фото: Mihkel Maripuu

Бывший главный тренер «Левадии» Владимир Васильев после завершения текущего сезона покинул футбольную школу столичного клуба, в которой с лета выполнял роль ментора, сообщает rus.err. Специалист намерен вернуться к активной тренерской работе. 

«К сожалению, наши дороги с руководством "Левадии" разошлись. Буквально на днях было принято решение, что дальше мы не станем продолжать сотрудничество», – сказал Васильев в разговоре с журналистом.

По словам Владимира Васильева, сегодня он видит себя, в первую очередь, главным тренером.

«Но если возникнет интересный проект, где я смогу чему-то научиться, то готов быть и помощником. Приоритет – быть главным тренером, но возможно все, в зависимости от проекта», – добавил специалист.

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