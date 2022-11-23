Владимир Васильев покинул футбольную школу «Левадии» и намерен вернуться к тренерству

«К сожалению, наши дороги с руководством "Левадии" разошлись. Буквально на днях было принято решение, что дальше мы не станем продолжать сотрудничество», – сказал Васильев в разговоре с журналистом.

По словам Владимира Васильева, сегодня он видит себя, в первую очередь, главным тренером.