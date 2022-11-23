Острая нехватка мест: эстонский детский сад переезжает в отель

По словам волостного старейшины Иллари Ляэна, первые восемь групп откроют в отеле Rehe в начале февраля следующего года. К этому времени владелец должен привести отель в соответствие с требованиями, предъявляемыми к помещениям детского сада.

Гостиничный бизнес надоел

Долго ли придется обитать в отеле, пока неизвестно. «Мы заключили договор на пять лет, но с возможностью продлить его еще на пять лет. Таким образом, всего десять лет», – сказал волостной старейшина.

Владелец отеля Rehe Аллан Унт рассказал, помещения для групп детсада искали через тендер, в котором он и решил поучаствовать. Унт считает, что время содержания отеля для него закончилось: «Если занимаешься одним делом длительное время, то это начинает надоедать».

По его словам, по гостиничному бизнесу, безусловно, ударил коронавирус, хотя в последнее время были также проблемы с рабочей силой. «В свое время нужно было обучать работников и держать руку на пульсе», – сказал Унт и добавил, в последнее время в гостинице не было даже администратора.

По данным на вчерашний день, в волости Камбья не хватает 660 мест в детских садах. «В отеле Rehe откроют 12 групп, то есть всего мы получим более 190 мест», – объяснил волостной старейшина. В отеле будет работать новый филиал детсада Ülenurme Nurmepesa под названием Linnavere. В новый филиал уже ищут работников, интерес со стороны родителей тоже есть.

Поиски продолжаются

Как волость, так и родители приветствуют каждое предложение, связанное с помещениями для групп детсада, поиск решений продолжается. «Волость по-прежнему заинтересована во всевозможных предложениях», – подтвердил волостной старейшина.