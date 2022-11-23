Между Эстонией и Финляндией вышел из строя электрокабель Estlink-1

«Поскольку у Elering есть резервное устройство на преобразовательной станции Харку, немедленно были начаты работы по замене поврежденного устройства», – сообщила энергокомпания Elering. Согласно быстрому оповещению на бирже электроэнергии NordPool, крайний срок устранения неисправности в настоящее время назначен на полночь, 4 декабря.

По сообщению Elering, эстонско-финские электрокабели EstLink-1 и EstLink-2, управляемые Elering и финским системным менеджером Fingrid, являются одними из самых надежных в регионе. В прошлом году на соединении Estlink-1 не было ни аварий, ни происшествий, которые ограничили бы его пропускную способность. Вместе с плановым обслуживанием, надежность Estlink-1 в прошлом году составила 98,12 процента.