Дмитрий Дмитриев: новая политическая реальность – cпасем Эстонию от русификации

Иногда просто интересно наблюдать за играми правых партий: в одних вопросах, например, перехода образования на эстонский язык, они проявляют полное единодушие. В других – ведут счет на очки: кто больше предложит лишенных здравого смысла идей. Так, если от «Отечества» поступило предложение сократить долю рекламы на русском языке в общественных местах до 20% от общего объема, то EKRE решили их переплюнуть, предложив полностью изгнать русский язык из публичного пространства.

При этом особенно абсурдным выглядит предложение авторов соответствующего законопроекта позволить перевод эстоноязычных текстов на любые другие языки, кроме русского. На практике этот законопроект EKRE предполагал также закрытие всех средств массовой информации на русском языке, запрет на трансляцию фильмов в кинотеатрах на русском языке и с русскими субтитрами, русского театра и прочего. Остается только радоваться, что законопроект был отклонен в парламенте.

Также Хельме-старший во время чтения в парламенте законопроекта «Отечества» о лишении серопаспортников и граждан РФ права голоса на муниципальных выборах с воодушевлением говорил о том, что период мультикультурности закончился, а сейчас как раз открылось окно возможностей, и надо использовать выпавший шанс исправить ненормальную ситуацию, когда иностранные граждане и неграждане участвуют в решении государственных вопросов.

Кстати, изначально идея лишить неграждан права выбора принадлежит именно EKRE – соответствующий законопроект они подавали несколько лет назад. Радует, что в этот раз свою оценку проекту закона о лишении части населения права голоса дали президент Алар Карис и канцлер права Юлле Мадизе, отметив, что он противоречит Конституции.

Вероятно, ограничение части населения в правах, ущемление их свобод на языке EKRE называется борьбой с русификацией.