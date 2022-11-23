Одно из предвыборных обещаний партии EKRE на предстоящих парламентских выборах – спасти Эстонию от русификации. Причем проблема русификации, на взгляд EKRE, по важности нисколько не уступает проблеме бедности. Однако если о том, как бороться с всеобщим обнищанием, реальных предложений от консерваторов пока что особо не слышно, то в соревнованиях между правыми партиями по избавлению от всего русского EKRE вполне могли бы занять почетное первое место. По крайней мере, они к этому упорно стремятся, пишет депутат Рийгикогу (Центристская партия) Дмитрий Дмитриев.
Дмитрий Дмитриев: новая политическая реальность – cпасем Эстонию от русификации
Еще чуть более года назад перед местными выборами консерваторы делали всяческие реверансы в сторону русскоязычного избирателя. Не слышно было рельефных высказываний в адрес русских в духе Рейтельманна о «300 тысяч паразитирующих тиблах» и предложений проверять на лояльность неэстонцев при выдаче доступа к гостайнам. А некогда призывавший бороться с «раковой опухолью Кремля» экс-лидер EKRE Март Хельме во время предвыборной кампании ездил в Нарву искать «точки соприкосновения» с ее жителями. Однако, судя по количеству отданных тогда за них голосов, все же не нашел.
В течение последних нескольких месяцев EKRE вновь вернулись к прежней риторике, хотя, на мой взгляд, проявления пещерного национализма у них стали еще острее. Возможно, отчасти потому, что желание заигрывать с русским избирателем у консерваторов отбил чересчур скромный результат на местных выборах в Ида-Вирумаа, и они решили, что игра не стоит свеч. Но главная причина все же в том, что EKRE решили использовать нынешнюю ситуацию, когда общество расколото, а радикальные идеи, к сожалению, находят поддержку. К тому же, радикальный национализм так созвучен мировоззрению EKRE.
Каких только безумных предложений ни поступало от экрэшников за последние месяцы – от сноса всех монументов советского периода до полного запрета русского языка в публичном пространстве. Тут, справедливости ради, надо признать, что в борьбе со всем русским стараются преуспеть не только EKRE. Взять хотя бы тех же отечественников, помимо всего прочего, затеявших реформу, грозящую привести к резкому падению качества образования, а также реформистов, полностью их поддерживающих.
Иногда просто интересно наблюдать за играми правых партий: в одних вопросах, например, перехода образования на эстонский язык, они проявляют полное единодушие. В других – ведут счет на очки: кто больше предложит лишенных здравого смысла идей. Так, если от «Отечества» поступило предложение сократить долю рекламы на русском языке в общественных местах до 20% от общего объема, то EKRE решили их переплюнуть, предложив полностью изгнать русский язык из публичного пространства.
При этом особенно абсурдным выглядит предложение авторов соответствующего законопроекта позволить перевод эстоноязычных текстов на любые другие языки, кроме русского. На практике этот законопроект EKRE предполагал также закрытие всех средств массовой информации на русском языке, запрет на трансляцию фильмов в кинотеатрах на русском языке и с русскими субтитрами, русского театра и прочего. Остается только радоваться, что законопроект был отклонен в парламенте.
Также Хельме-старший во время чтения в парламенте законопроекта «Отечества» о лишении серопаспортников и граждан РФ права голоса на муниципальных выборах с воодушевлением говорил о том, что период мультикультурности закончился, а сейчас как раз открылось окно возможностей, и надо использовать выпавший шанс исправить ненормальную ситуацию, когда иностранные граждане и неграждане участвуют в решении государственных вопросов.
Кстати, изначально идея лишить неграждан права выбора принадлежит именно EKRE – соответствующий законопроект они подавали несколько лет назад. Радует, что в этот раз свою оценку проекту закона о лишении части населения права голоса дали президент Алар Карис и канцлер права Юлле Мадизе, отметив, что он противоречит Конституции.
Вероятно, ограничение части населения в правах, ущемление их свобод на языке EKRE называется борьбой с русификацией.
В контексте абсурдных, находящихся в противоречии с основным законом и здравым смыслом, предложений EKRE особенно забавным кажется один из их предвыборных лозунгов «Спасем правовую систему Эстонии!» По-моему, если нашу правовую систему и надо спасать, так только от самих EKRE.