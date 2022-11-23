Нелегальные мигранты пытались попасть в Литву босиком

«У нас есть информация о девяти людях, которые находились в таком состоянии в ноябре: были недостаточно тепло одеты или содержались на белорусской стороне, в результате чего возникли последствия для их здоровья», – заявила в среду на пресс-конференции глава МВД Агне Билотайте.

По ее словам, двое таких мигрантов до сих пор находятся в лечебном учреждении.

По словам министра, в Беларуси есть небольшие палаточные городки, где содержатся иностранцы, желающие нелегально попасть в Евросоюз.

«Их намеренно держат, не выпускают. Они не подготовлены, не приспособлены к зимним условиям», – пояснила министр.

По ее словам, белорусские пограничники рекомендуют этим людям дойти до границы босиком и таким образом оказывать давление, чтобы попасть в Литву.

Билотайте сообщила, что литовские пограничники выдают таким лицам гуманитарные пакеты с теплой одеждой и обувью, однако министр подчеркнула, что это не меняет положение о недопуске мигрантов.

«Алгоритм действий наших сотрудников не меняется, и то, что люди прибывают на границу босиком, не будет поводом их пропустить», – сказал министр.

По ее словам, когда речь идет о ходатайстве о предоставлении убежища, каждый случай рассматривается индивидуально. Четверо из девяти упомянутых лиц получили такую ​​возможность.