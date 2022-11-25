Начать «русскую войну» и наказать предателей: кто такие российские патриотические военкоры

Портреты других топовых военкоров схожи друг с другом: или дети военных, или выходцы из глубинки. Каждый регулярно репостит сообщения коллег. Почти все «топят» за полулегальные ЧВК.

Поддержка сверху

«Есть свидетельства того, что личные каналы военкоров финансируются и продвигаются российскими официальными структурами. Есть масса примеров, когда одно и то же сообщение буквально копируется дословно сразу на многих Telegram-каналах, которые позиционируют себя как якобы независимые, – говорит украинский тележурналист, писатель, военный корреспондент Андрей Цаплиенко (249 тысяч подписчиков в Telegram). – А в Украине большинство корреспондентов – и военных, и телевизионных, и пишущих, и каких угодно – являются сотрудниками независимых структур».

Процесс подготовки к войне с Украиной Россия начинала именно с установления контроля над независимыми медиа, уверен Цаплиенко: «На самом деле медиа – это основное оружие, которым владел и владеет Кремль. В 2022 году стало очевидно, зачем они вкладывали миллиарды долларов именно в информационную индустрию». Именно поэтому российский корреспондент, считает украинский военкор, является солдатом информационной войны.

«Эти люди, возможно, получают высокие зарплаты, но они не вольны в принятии решений. Все основные решения принимаются в редакции и по этой пищевой цепочке спускаются вниз, к военкору. У нас военкор, находясь на своем рабочем месте в горячей точке, сам предлагает истории своей редакции», – поясняет разницу журналист украинского телеканала «1+1».

Вход – рубль, выход – два