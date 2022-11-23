Мужчина, заколовший своего соседа по квартире в Таллинне в феврале этого года, признал себя виновным в непредумышленном убийстве на судебном процессе, начавшемся во вторник в Харьюском уездном суде.
Подозреваемый в убийстве соседа мучжина признал свою вину
Подозреваемый в убийстве соседа мучжина признал свою вину
Согласно заключению, 7 февраля Инно Линде ударил ножом в грудь мужчину, проживающего с ним в одной квартире в Таллинне, который в результате полученной травмы скончался. Обе стороны перед инцидентом употребляли алкоголь.
Линде был задержан по подозрению в убийстве в тот же вечер. Через два дня он был арестован по решению суда.
Суд над Инно Линде продолжится в феврале следующего года. В случае признания виновным в непредумышленном убийстве ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
Ключевые слова