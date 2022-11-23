Подозреваемый в убийстве соседа мучжина признал свою вину

Согласно заключению, 7 февраля Инно Линде ударил ножом в грудь мужчину, проживающего с ним в одной квартире в Таллинне, который в результате полученной травмы скончался. Обе стороны перед инцидентом употребляли алкоголь.

Линде был задержан по подозрению в убийстве в тот же вечер. Через два дня он был арестован по решению суда.