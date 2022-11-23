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Подозреваемый в убийстве соседа признал свою вину

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Подозреваемый в убийстве соседа признал свою вину
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Нож.
Нож. Фото: Toomas Huik

Инно Линдо, убивший соседа по квартире в Таллинне в феврале этого года, признал себя виновным в непредумышленном убийстве на судебном заседании, начавшемся во вторник в Харьюском уездном суде.

Согласно обвинительному заключению, 7 февраля Линде ударил ножом в грудь проживающего в одной квартире с ним человека, который в результате полученного ранения скончался. Обе стороны конфликта перед инцидентом употребляли алкоголь.

Линде был задержан по подозрению в убийстве в тот же вечер. Через два дня он был арестован.

Суд над Инно Линде продолжится в феврале следующего года. В случае признания его виновным в убийстве ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

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