Подозреваемый в убийстве соседа признал свою вину

Согласно обвинительному заключению, 7 февраля Линде ударил ножом в грудь проживающего в одной квартире с ним человека, который в результате полученного ранения скончался. Обе стороны конфликта перед инцидентом употребляли алкоголь.

Линде был задержан по подозрению в убийстве в тот же вечер. Через два дня он был арестован.