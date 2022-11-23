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Женская сборная Эстонии по керлингу потерпела поражение от команды Чехии

rus.postimees.ee
Женская сборная Эстонии по керлингу потерпела поражение от команды Чехии
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Женская сборная Эстонии по керлингу.
Женская сборная Эстонии по керлингу. Фото: WCF, Ansis Ventins

На минувшей игре женская сборная Эстонии по керлингу проиграла команде Чехии со счетом 8:5.

На проходящем в Швеции чемпионате Европы у женской сборной по итогам четырех дней соревнований пять побед и одно поражение. Лидер дивизион В – сборная Литвы, единственная в данный момент, продолжающая беспроигрышную серию. Эстония и Чехия находятся на втором месте.

Эстонская сборная соревнуется на чемпионате Европы в дивизионе В и ее цель – войти в число двух лучших команд – это обеспечит нашей стране выход в следуюем сезоне в более сильную группу А.

Сегодня команда встречается со сборными Бельгии и Словении, которые сейчас занимают в таблице первенства четвертое место. У обеих команд на счету по три победы и три поражения. В четверг наша команда встретится с действующим лидером подгруппы – литовской командой.

Мужская сборная по керлингу пока не может похвастаться победами. В данный момент с четырьмя поражениями они находятся на последнем месте в подгруппе А дивизиона B.

Лучшие керлингиссты Европы среди мужчин и женщин определятся в воскресенье, 26 ноября.

С результатами игр эстонских команд можно ознакомиться здесь.

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