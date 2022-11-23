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Финляндия ужесточает наказания: неуместный комментарий могут признать харассментом

rus.postimees.ee
Финляндия ужесточает наказания: неуместный комментарий могут признать харассментом
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Харассмент. Снимок иллюстративный.
Харассмент. Снимок иллюстративный. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock

Даже неудачная попытка поцеловать кого-то против воли может быть расценена как домогательство, пишет Yle.

Сексуальные домогательства остаются наименее наказуемым сексуальным преступлением в Финляндии. В следующем году законодательство ужесточат, и отвечать придется также за поступки, которые в настоящее время ненаказуемы.

Сексуальные домогательства, которые включают касание интимных зон, таких как гениталии, ягодицы, талия, шея, грудь или бедра, были наказуемы с 2014 года. В будущем иные способы харрасмента также будут считаться домогательством, если они нарушают право на самоопределение.

Ожидается, что число сообщений о домогательствах возрастет после принятие поправок. В 2021 году было зарегистрировано 754 дел, по прогнозам, этот показатель вырастет до 906.

Теперь наказание может последовать также за комментарии в общественном месте о груди или ягодицах. Отвечать по закону придется и за отправку изображения гениталий или сообщений откровенного сексуального характера другому лицу без его воли.

Под действием ограничений окажутся отправка или демонстрация видео- и аудиозаписей сексуального характера. Наказуемыми станут также предложения о сексе за деньги, сделанные в общественном месте.

Неудачная попытка насильно поцеловать кого-то может быть расценена как домогательство. Также наказуемым может стать наблюдение за раздевающимися или обнаженными людьми в общественной раздевалке или зоне для умывания.

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