Финляндия ужесточает наказания: неуместный комментарий могут признать харассментом

Сексуальные домогательства остаются наименее наказуемым сексуальным преступлением в Финляндии. В следующем году законодательство ужесточат, и отвечать придется также за поступки, которые в настоящее время ненаказуемы.

Сексуальные домогательства, которые включают касание интимных зон, таких как гениталии, ягодицы, талия, шея, грудь или бедра, были наказуемы с 2014 года. В будущем иные способы харрасмента также будут считаться домогательством, если они нарушают право на самоопределение.

Ожидается, что число сообщений о домогательствах возрастет после принятие поправок. В 2021 году было зарегистрировано 754 дел, по прогнозам, этот показатель вырастет до 906.

Теперь наказание может последовать также за комментарии в общественном месте о груди или ягодицах. Отвечать по закону придется и за отправку изображения гениталий или сообщений откровенного сексуального характера другому лицу без его воли.

Под действием ограничений окажутся отправка или демонстрация видео- и аудиозаписей сексуального характера. Наказуемыми станут также предложения о сексе за деньги, сделанные в общественном месте.