Министр обороны Хулуси Акар заявил в среду, что турецкие военные нанесли удары по почти 500 курдским целям в Ираке и Сирии с момента начала авиаударов.
Турция нанесла авиаудары по 500 курдским объектам в Сирии и Ираке
Турция нанесла авиаудары по 500 курдским объектам в Сирии и Ираке
«На данный момент в ходе операции поражена 471 цель и нейтрализовано 254 террориста», — сказал Акар государственному информационному агентству Anadolu.
В воскресенье Анкара начала авиаудары операции «Коготь».
Президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник пригрозил начать наземную операцию в Сирии с участием танков и солдат, несмотря на международную оппозицию.
По заявлению Турции, авиаудары являются наказанием за взрыв 13 ноября в Стамбуле, в результате которого погибли шесть и был ранен 81 человек.
Турция возлагает вину за взрыв на запрещенную Рабочую партию Курдистана (РПК), которая также была объявлена террористической Европейским Союзом и Соединенными Штатами.
РПК отрицает свою причастность к взрыву.