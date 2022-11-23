Турция нанесла авиаудары по пятистам курдским объектам в Сирии и Ираке

«На данный момент в ходе операции поражена 471 цель и нейтрализовано 254 террориста», — сказал Акар государственному информационному агентству Anadolu.

В воскресенье Анкара начала авиаудары операции «Коготь».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник пригрозил начать наземную операцию в Сирии с участием танков и солдат, несмотря на международную оппозицию.

По заявлению Турции, авиаудары являются наказанием за взрыв 13 ноября в Стамбуле, в результате которого погибли шесть и был ранен 81 человек.

Турция возлагает вину за взрыв на запрещенную Рабочую партию Курдистана (РПК), которая также была объявлена ​​террористической Европейским союзом и Соединенными Штатами.