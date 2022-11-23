Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) подписал указ, которым уполномочил директора Эстонского военного музея организовать эксгумацию и перезахоронение останков и произвести в списке воинских захоронений соответствующие изменения, сообщает Postimees.
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Список ⟩ Смотрите, какие военные захоронения будут перенесены
Смотрите, какие военные захоронения будут перенесены
Останки солдат, погибших во время Великой мировой войны, будут перезахоронены из перечисленных военных могил на согласованные с самоуправлениями кладбища:
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