Ср, 23.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Список ⟩ Смотрите, какие военные захоронения будут перенесены

Аймар Алтосаар
Смотрите, какие военные захоронения будут перенесены
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Urmas Luik

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) подписал указ, которым уполномочил директора Эстонского военного музея организовать эксгумацию и перезахоронение останков и произвести в списке воинских захоронений соответствующие изменения, сообщает Postimees.

Останки солдат, погибших во время Великой мировой войны, будут перезахоронены из перечисленных военных могил на согласованные с самоуправлениями кладбища:

1. Военная могила, расположенная в парке школы Люганузе в волости Люганузе

Ключевые слова
Наверх