Общая льгота по подоходному налогу не благоприятствует крупным потребителям и является хорошим компромиссом для предотвращения плохих инициатив, пишет член Рийгикогу Юрген Лиги (Партия реформ).
ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Почему необходимо восстановить не облагаемый налогом минимум для всех
Чем больше политикам удается устраивать в парламенте словесные перепалки и приковывать взгляды к своим танцевальным па, тем меньше бросаются в глаза их плохие аналитические способности и отсутствие аргументов.
Среди примеров последней недели – как обещание EKRE «сбить цены», так и позиция Центристской партии о том, что восстановление общего не облагаемого налогом дохода «сделает богатых богаче, а бедных – беднее» (PM 18.11). Помимо полного политического усмотрения, они касаются возможности национального управления налогообложением и средствами к существованию людей.
Глобально неизбежность заключается в том, что на средства существования людей по-прежнему можно влиять за счет налогов, взимаемых с них самих, в то время как низкое общее налоговое бремя является одной из возможностей государства благоприятствовать источнику благосостояния – экономике. Это не значит, что каждое снижение налогов – это хорошо. Более того, предлагаемые политруками налоговые льготы, как правило, имеют обратный эффект, предлагая в условиях и без того ограниченного бюджета выигрыш наиболее платежеспособным.
ДВЕ МЫСЛИ
Существуют две обоснованные налоговые льготы – пенсионные накопления и не облагаемый подоходным налогом минимум. Обе имеют довольно нейтральный эффект.
Формула «богатые становятся богаче, а бедные беднеют» действительно работает в случае почти со всеми налоговыми льготами, за исключением не облагаемого налогом минимума.
Однако продвигаемое снижение налогов на энергоносители стимулирует спрос на товары, которых уже не хватает, и вместо этого увеличивает ценовое давление. Однако снижение налога происходит, опять же, в первую очередь для более платежеспособных, потому что у них больше квадратных метров, кубатуры и оборудования. Существуют две обоснованные налоговые льготы – пенсионные накопления и не облагаемый подоходным налогом минимум. Оба имеют довольно нейтральный эффект.
В первом случае предотвращается падение доходов в старости, которое происходит в результате ухудшения соотношения пенсионного и трудоспособного возрастов. Не облагаемый налогом минимум, с другой стороны, позволяет вам делать личный выбор без дополнительных льгот и субсидий для новых сфер, в отношении которых существует постоянный и массовый спрос и предложение. В отличие от необлагаемого минимума, они не имеют потолка и очень неравномерно распределяются в пользу более высоких доходов и потребления.
Центристская партия и Таави Аас стали утверждать обратное, что именно не облагаемый налогом минимум для всех в размере 700 евро делает богатых богаче, а бедных беднее. Хотя это утверждение вынесено в название статьи, Аас так и не удосуживается объяснить, как бедные становятся еще беднее. В качестве причины, по которой богатые становятся еще богаче, он приводит то, что выиграют только те, чей доход начинается с 2100 евро, и эта сумма будет потрачена на обогрев особняков и бассейнов.
Крутое, должно быть, мерило, если показатель богатства начинается с 2000 евро в месяц. Однако позволить себе бассейн или усадьбу невозможно даже при более высоком доходе. Чего уж говорить об имеющих потолок налоговых льготах.
Критика налоговой системы – это просто фиаско. В действительности предлагаемая налоговая льгота начинает действовать с 500 евро вместо 2100. В случае с не облагаемым налогом минимумом в 654 евро, который вступит в силу в следующем году, это произойдет при более высоких значениях. Начиная с 1200 евро она возрастает более резко – опять же, и в сумме, и в относительном выражении, потому что сейчас, начиная с этого значения, начинает уменьшаться не облагаемый налогом минимум. Однако с дохода в 2100 евро выигрыш не начинается, как утверждает Центристская партия, а перестает расти.
Фундаментальная проблема нынешней системы заключается в том, что в диапазоне между 1200 и 2100 евро налоговая льгота сокращается, и, таким образом, подоходный налог становится 34,5 процента вместо одной пятой. При более высоких значениях, однако, необлагаемый минимум уже исчезает и восстанавливается ставка в 20 процентов. Таким образом наносится ущерб среднему классу. Таковым было условие «Отечества» при занятии Ратасом кресла премьер-министра. Это не принесло ни голосов, ни счастья – не делает это счастливым ни получателя зарплаты, получающего меньше, ни плательщика, которому это обходится дороже, ни авторов.
Проблема в корне отличается от той, которую описывает Центристская партия. Львиная доля работников, использующих льготу, имеют доход от 654 до 2100 евро. Средняя заработная плата, например – с учетом обстоятельств в наступающем году необходимо учитывать повышение до 1800 евро – характеризует промышленные предприятия, поддерживающие жизнь в небольших городах. Целая треть из них в настоящее время находится под более высокой налоговой ставкой. Потому что подоходный налог в размере 34,5%, то есть замедление роста заработной платы и препятствование более продуктивной работе, начинается с 1200 евро.
Заключенная с Ратасом в 2016 году сделка предусматривала более высокий налог для учителей, имевших зарплату чуть больше средней. На сегодняшний день повышенная налоговая ставка распространяется и, например, на минимальную заработную плату, не говоря уже о средней. Например, работник культуры с зарплатой в 1600 евро, полицейский, получающий 1849 евро и учитель с доходом в 1789 евро. В 2023 году, согласно мерилу Центристской партии, средняя зарплата учителей приблизится к значению (2048 евро), начиная с которого люди считаются богатыми.
Эффективность налоговой системы, разумеется, является более широким благом, чем просто «деньги на руки», и по большей части с налогообложением в Эстонии все относительно хорошо. По данным Tax Foundation, система в целом была самой конкурентоспособной в мире в течение восьми лет. Чтобы сохранить ее, нам нужно отстаивать три принципа: государство должно финансироваться наименее разрушительным для налогоплательщиков и экономики способом, доходы и труд должны облагаться низкими налогами, а социальная политика не должна осуществляться за счет налоговых исключений.
«Богатые богатеют, а бедные беднеют» действительно происходит почти со всеми налоговыми льготами, но за исключением необлагаемого минимума. Однако Центристская партия и EKRE поступают иначе. Например, снижение НДС на продукты питания, как показывает опыт других, вовсе не приведет к постоянному снижению цен, а обойдется бюджету в сотни миллионов.
Даже если бы в Эстонии все было иначе, победу потребителя и проигрыш бюджета все равно разделили бы в большинстве своем те, кто не нуждается в помощи государства, от кого государство нуждается в налогах для существования. Согласно исследованию Praxis, десятая часть беднейших платит почти в три раза меньше НДС на продукты питания, чем такое же число богатых. И в два раза меньше, чем другие, имеющие более высокий доход. Как уже говорилось, картина с налогами на энергоносители аналогична, но с гораздо большей вилкой, но результатом является еще больший дефицит и рост цен.
Центристская партия на протяжении всего ценового кризиса подчеркивала, что нужно помогать всем. Их «мы оплатим половину счета за электроэнергию», «выгляните в окно, люди кричат о помощи, думать некогда», «все люди в беде», «все методы хороши» в первую очередь позволили бы именно «богатым» получить гораздо большие бонусы, чем 140 евро при необлагаемом минимуме в 700 евро.
Но они не единственные. Несколько налоговых льгот, как действующих, так и проталкиваемых в предвыборные программы, поддерживают очень личный выбор людей в увлечениях, дополнительных пенсионных накоплениях, сбережениях или медицине за счет государственного бюджета, предназначенного для общих дел, и с явным предпочтением тем, кто не нуждается в государственной помощи.
Обоснование «дополнительные деньги для системы» является пустым, потому что обозначает наличие проблемы и фактическое отставание более слабых. Средств на политику солидарности будет меньше, но сами они не в состоянии столько накопить, купить услуги или заплатить налоги, чтобы в равной степени иметь доступ к таким государственным дотациям.
По итогу у нас разваливающаяся социальная система и финансовая устойчивость страны также не являются политически устойчивой. Это должны понимать самые богатые, которые постоянно пропихивают эти предложения политикам, руководствуясь личными предпочтениями и интересами групп, которые они представляют.
Налоговая система должна быть эффективной и единообразной, а налоговые ставки – низкими. Справедливостью следует рассматривать не применение более высокой налоговой ставки к возросшему доходу, а скорее отказ от налоговых льгот, (энергетических) субсидий и льгот, от которых больше всего выигрывают более платежеспособные. Справляющихся своими силами людей нельзя ни дополнительно поддерживать, ни тянуть вниз, чего хочет добиться Центристская партия с помощью ступенчатого налогообложения.
Отсюда и мой ответ, где взять денег на общий не облагаемый подоходным налогом минимум в 700 евро. Более высокий и общий необлагаемый минимум не благоприятствует более крупным потребителям и налогоплательщикам и является хорошим компромиссом для предотвращения плохих инициатив.
Каждый получает свое обезболивающее в виде не облагаемого налогом дохода и возможности делать свой личный выбор в его рамках, а не при государственной поддержке. Разумеется, прямая финансовая помощь самым бедным должна сохраниться.