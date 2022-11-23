ЮРГЕН ЛИГИ ⟩ Почему необходимо восстановить не облагаемый налогом минимум для всех

В первом случае предотвращается падение доходов в старости, которое происходит в результате ухудшения соотношения пенсионного и трудоспособного возрастов. Не облагаемый налогом минимум, с другой стороны, позволяет вам делать личный выбор без дополнительных льгот и субсидий для новых сфер, в отношении которых существует постоянный и массовый спрос и предложение. В отличие от необлагаемого минимума, они не имеют потолка и очень неравномерно распределяются в пользу более высоких доходов и потребления.

Центристская партия и Таави Аас стали утверждать обратное, что именно не облагаемый налогом минимум для всех в размере 700 евро делает богатых богаче, а бедных беднее. Хотя это утверждение вынесено в название статьи, Аас так и не удосуживается объяснить, как бедные становятся еще беднее. В качестве причины, по которой богатые становятся еще богаче, он приводит то, что выиграют только те, чей доход начинается с 2100 евро, и эта сумма будет потрачена на обогрев особняков и бассейнов.

Крутое, должно быть, мерило, если показатель богатства начинается с 2000 евро в месяц. Однако позволить себе бассейн или усадьбу невозможно даже при более высоком доходе. Чего уж говорить об имеющих потолок налоговых льготах.