Предвыборный бюджет Таллинна составил более миллиарда евро

«В следующем году будет выделено дополнительное финансирование на питание в детских садах и школах – предельная ставка покрытия расходов на питание детей в детских садах увеличится на 50 процентов, а стоимость школьного обеда учеников столичных школ вырастет с 1,56 до 1,80 евро в день. В связи с ростом цен на продукты мы увеличили стоимость школьного обеда в сентябре этого года, однако для того чтобы ученики и впредь были обеспечены здоровым питанием в школе, с 1 января мы дополнительно увеличим городское пособие на школьные обеды. С нового года городское пособие на школьное питание составит 80 центов, что почти соответствует государственной субсидии в 1 евро, размер которой остается неизменным на протяжении последних семи лет. Пособие по случаю начала учебного года в следующем году вырастет с 50 до 75 евро, а выплачиваемая пенсионерам компенсация роста цен увеличится до 175 евро», - сказал Кылварт.