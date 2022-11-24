Микко: вместо двух палат парламента в России появились Пригожин и Кадыров

- Закрытие неба над Украиной по-прежнему представляется мне очень маловероятным. С технической точки зрения это вполне осуществимая задача, но с политической она выглядит очень сложной, так что я полагаю, что Запад на эту меру не пойдет. А вот что касается поставок оружия, то тут можно сказать, что каждый день мы видим, что в распоряжение украинских военных поступают все новые и новые вооружения, все более мощные типа оружия. Эти поставки и так нарастают, и в этом смысле даже не так уж и важно, что Россия все активнее прибегает к террористическим атакам.

При этом нельзя забывать, что самих по себе поставок даже самого мощного оружия недостаточно; когда речь идет о высокотехнологичном оружии, всегда требуется очень серьезное обучение его использованию. Это обучение занимает немалое время. Однако очень хорошо, что наряду с таким оружием западные союзники Украины, в первую очередь — США, поставляют Украине такие ракеты, снаряды, различные боеприпасы, которые Украина может применять на поле боя моментально. Такие поставки регулярны и масштабны.