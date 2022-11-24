Микко: вместо двух палат парламента в России появились Пригожин и Кадыров

Даже если на самом деле в российском руководстве думают, что в самое ближайшее время наступления украинских сил на крымском направлении не будет, оккупационные власти все равно хотят держать население Крыма в сильном напряжении и на таком эмоциональном фоне позиционировать российские войска как, мол, «защитников родины». Кремль уже начинает называть свою военную кампанию в Украине «новой священной войной», и крымчан тоже стараются приучить именно к такому ее восприятию.
- Американский институт изучения войны сообщает, что финансист и руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, вероятно, преследуя амбициозные политические цели. Американские эксперты считают, что личная армия Пригожина, в первую очередь, служит для решения его собственных политических задач, и во вторую – российским военным усилиям в Украине. Остается ли Пригожин по-прежнему инструментом Владимира Путина, или же набор им политического веса начинает угрожать уже и самому Путину?
- В этом контексте очень интересно наблюдать, что такие люди, как, например, спикеры палат российского парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вообще исчезли из информационного пространства. Мы уже несколько месяцев не слышим их имен. Зато постоянно слышим имена Пригожина и Кадырова.
Госдума и Совет Федерации больше не играют в России никакой роли. То есть до такой степени, что можно сказать, что в России больше не существует парламентаризма.
Если же говорить о Пригожине, то пока он еще все-таки остается орудием Путина. Пока не произошло ничего такого, что могло бы свидетельствовать, что Пригожин может стать, например, преемником Путина. Или что Пригожин затевает что-то такое, что позволило бы ему, так сказать, переиграть своего хозяина. Однако какая-то подковерная грызня в путинском окружении, конечно, происходит.
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