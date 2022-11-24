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Микко: вместо двух палат парламента в России появились Пригожин и Кадыров

Павел Соболев
, журналист
Микко: вместо двух палат парламента в России появились Пригожин и Кадыров
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  • Резолюция Европарламента открывает дорогу к созданию специального трибунала для России
  • Закрытие неба над Украиной сейчас столь же маловероятно, как и в первые месяцы войны
  • Исчезли не только Володин и Матвиенко, исчез и российский парламентаризм

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, директор Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадис Микко среди прочего ответил на вопросы, касающиеся принятия Европарламентом резолюции о признании России спонсором терроризма, а также возможной потери Владимиром Путиным контроля над своими же приспешниками.

- Европарламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Резолюция не является юридически обязывающей и носит рекомендательный характер. Можно ли предположить, что в Кремле все-таки не сильно беспокоятся по поводу решения Европарламента и по-настоящему Владимир Путин боится только признания России страной-спонсором терроризма со стороны США, потому что такая мера привела бы уже к совсем тотальной политической и экономической изоляции России?

- Очень важно уточнить, что в этой резолюции написано не только то, что Россия — спонсор терроризма. Там также указано, что Россия использует террористические методы против других стран. В целом же этот документ действительно является только политической декларацией, но в то же время он открывает дорогу для следующих шагов.

Мы ведь знаем, что уже идут работы по созданию специального международного уголовного суда, который в будущем будет рассматривать дела о военных преступлениях России, совершенных в ходе этого конфликта. Принятую вчера декларацию можно рассматривать и как предварительный шаг к запуску работы такой судебной инстанции.

- Владимир Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности, выступая по видеосвязи на экстренном заседании СБ ООН. Киев сообщил, что по территории Украины вчера было выпущено 67 ракет, 51 одну из которых удалось сбить. Белый дом заявил, что целью России является «увеличение числа смертей и страдания украинских мужчин, женщин и детей». Террористический характер действий РФ в Украине стал очевиден всем. Может ли Запад на этом фоне сделать что-то, чего еще не делал: например, дать Киеву такое оружие, которое еще не поставлял, или частично закрыть небо Украины, скажем, в западной части?

- Закрытие неба над Украиной по-прежнему представляется мне очень маловероятным. С технической точки зрения это вполне осуществимая задача, но с политической она выглядит очень сложной, так что я полагаю, что Запад на эту меру не пойдет. А вот что касается поставок оружия, то тут можно сказать, что каждый день мы видим, что в распоряжение украинских военных поступают все новые и новые вооружения, все более мощные типа оружия. Эти поставки и так нарастают, и в этом смысле даже не так уж и важно, что Россия все активнее прибегает к террористическим атакам.

При этом нельзя забывать, что самих по себе поставок даже самого мощного оружия недостаточно; когда речь идет о высокотехнологичном оружии, всегда требуется очень серьезное обучение его использованию. Это обучение занимает немалое время. Однако очень хорошо, что наряду с таким оружием западные союзники Украины, в первую очередь — США, поставляют Украине такие ракеты, снаряды, различные боеприпасы, которые Украина может применять на поле боя моментально. Такие поставки регулярны и масштабны.

- Американский институт изучения войны сообщает, что Кремль создает информационный фон для атаки под чужим флагом в Белгородской области. Кремлевские пропагандисты начали говорить, что ВСУ собираются вторгнуться в Белгородскую область. Такая пропаганда может быть признаком того, что Россия готовит инсценировку вторжения. Может ли Россия пойти на такой шаг? Можно ли с помощью такой меры снова сделать войну среди населения РФ популярной?

- От России можно ждать абсолютно любой гадости. Так что никак нельзя исключить возможность такой операции. Но в то же время нужно понимать, что такая инсценировка требует больших и человеческих, и прочих ресурсов. У меня нет объективной информации о том, есть ли у России нужные ресурсы для такой операции. Конечно, моральных препятствий для того, чтобы затеять такую провокацию, у России нет. Хватило бы у нее сейчас для такой акции сил — сказать очень трудно.

- Украинская разведка сообщает, что Россия создает линии обороны на подступах к Крыму и на севере полуострова. Создаются оборонительные полосы как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. Представители многих западных армий говорят, что пока попытка военными средствами освободить Крым не выглядит вероятной, но, кажется, в Кремле и в российском военном командовании не склонны недооценивать такую опасность, потому что потеря Крыма с политической и идеологической точки зрения стала бы для Путина уже полной катастрофой. Что вы думаете по этому поводу?

- С одной стороны, это именно так, но я думаю, что в самую первую очередь такие действия являются мерой психологического воздействия на гражданское население Крыма. Сооружая такие линии обороны, российские власти хотят запугать жителей Крыма тем, что украинское нападение вполне возможно. Посылается сигнал, что враг коварен, поэтому надо быть начеку.

Даже если на самом деле в российском руководстве думают, что в самое ближайшее время наступления украинских сил на крымском направлении не будет, оккупационные власти все равно хотят держать население Крыма в сильном напряжении и на таком эмоциональном фоне позиционировать российские войска как, мол, «защитников родины». Кремль уже начинает называть свою военную кампанию в Украине «новой священной войной», и крымчан тоже стараются приучить именно к такому ее восприятию.

- Американский институт изучения войны сообщает, что финансист и руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает утверждаться как центральная фигура в провоенном ультранационалистическом сообществе, вероятно, преследуя амбициозные политические цели. Американские эксперты считают, что личная армия Пригожина, в первую очередь, служит для решения его собственных политических задач, и во вторую – российским военным усилиям в Украине. Остается ли Пригожин по-прежнему инструментом Владимира Путина, или же набор им политического веса начинает угрожать уже и самому Путину?

- В этом контексте очень интересно наблюдать, что такие люди, как, например, спикеры палат российского парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вообще исчезли из информационного пространства. Мы уже несколько месяцев не слышим их имен. Зато постоянно слышим имена Пригожина и Кадырова.

Госдума и Совет Федерации больше не играют в России никакой роли. То есть до такой степени, что можно сказать, что в России больше не существует парламентаризма.

Если же говорить о Пригожине, то пока он еще все-таки остается орудием Путина. Пока не произошло ничего такого, что могло бы свидетельствовать, что Пригожин может стать, например, преемником Путина. Или что Пригожин затевает что-то такое, что позволило бы ему, так сказать, переиграть своего хозяина. Однако какая-то подковерная грызня в путинском окружении, конечно, происходит.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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