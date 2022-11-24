Студия Postimees: Россия собирается инсценировать вторжение ВСУ в Белгородскую область?

- Британская военная разведка обращает внимание на удар по нефтяному терминалу в порту Новороссийска 18 ноября; в этом районе базируется значительная часть российского Черноморского флота. Именно в Новороссийск российское командование перевело из Крыма подводные лодки после украинской атаки в Севастополе. Новый удар демонстрирует, что и в Новороссийске российский флот больше не находится в безопасности. Можно ли ожидать новых точечных атак против российских военных объектов, подобных атаке в Севастополе и взрыву на Керченском мосту, но уже на российских территориях?

- Европарламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Резолюция не является юридически обязывающей и носит рекомендательный характер. Можно ли предположить, что в Кремле все-таки не сильно беспокоятся из-за решения Европарламента, и что по-настоящему Владимир Путин боится только признания России страной-спонсором терроризма со стороны США, потому что такая мера привела бы к совсем уже тотальной политической и экономической изоляции России?

- Владимир Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности, выступая по видеосвязи на экстренном заседании СБ ООН. Киев сообщил, что по территории Украины вчера было выпущено 67 ракет, 51 одну из которых удалось сбить. Белый дом заявил, что целью России является «увеличение числа смертей и страдания украинских мужчин, женщин и детей». Террористический характер действий РФ в Украине стал очевиден всем, может ли Запад на этом фоне сделать что-то, чего еще не делал, например, дать Киеву такое оружие, которое еще не поставлял, или частично закрыть небо Украины, скажем, в западной части?