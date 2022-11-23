По состоянию на вторник, 22 ноября, шестимесячный Euribor вырос до 2,342%, что является самым высоким значением с января 2009 года.
Euribor поднялся до самого высокого уровня за 13 лет
Euribor поднялся до самого высокого уровня за 13 лет
Ранее глава Coop Pank Маргус Ринг признавал, что охлаждение экономики и рост процентных ставок привели к тому, что спрос на жилищные кредиты упал на треть, пишет dv.ee.
В условиях повышения процентных ставок доходы банков начинают расти, но в какой-то момент высокие процентные ставки начнут влиять и на качество кредитных портфелей, пояснил Ринк.
«Пока что этого не видно, но если процентные ставки будут и дальше расти в том же темпе, и это растянется надолго, то в какой-то момент (у людей – прим.) начнут возникать проблемы с выплатами кредитов», – отметил он.