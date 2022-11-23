Euribor поднялся до самого высокого уровня за 13 лет

Ранее глава Coop Pank Маргус Ринг признавал, что охлаждение экономики и рост процентных ставок привели к тому, что спрос на жилищные кредиты упал на треть, пишет dv.ee .

«Пока что этого не видно, но если процентные ставки будут и дальше расти в том же темпе, и это растянется надолго, то в какой-то момент (у людей – прим.) начнут возникать проблемы с выплатами кредитов», – отметил он.