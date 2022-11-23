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Euribor поднялся до самого высокого уровня за 13 лет

rus.postimees.ee
Euribor поднялся до самого высокого уровня за 13 лет
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

По состоянию на вторник, 22 ноября, шестимесячный Euribor вырос до 2,342%, что является самым высоким значением с января 2009 года.

Ранее глава Coop Pank Маргус Ринг признавал, что охлаждение экономики и рост процентных ставок привели к тому, что спрос на жилищные кредиты упал на треть, пишет dv.ee.

В условиях повышения процентных ставок доходы банков начинают расти, но в какой-то момент высокие процентные ставки начнут влиять и на качество кредитных портфелей, пояснил Ринк.

«Пока что этого не видно, но если процентные ставки будут и дальше расти в том же темпе, и это растянется надолго, то в какой-то момент (у людейприм.) начнут возникать проблемы с выплатами кредитов», – отметил он.

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