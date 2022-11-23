Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма

Резолюция принята 494 голосами «за», 58 парламентариев проголосовали против этого документа, 44 воздержались, передает «Интерфакс».

Документ содержит перечень обвинений в адрес России, там же предлагается набор мер реакции, которую, по мнению Европарламента, ЕС должен проявить.

Так, Европарламент призывает Совет ЕС «расширить список лиц, подпадающих под действие санкций». Резолюция «призывает все страны-кандидаты в ЕС и потенциальных кандидатов присоединиться к политике санкций Европейского союза».

Европейской комиссии рекомендовано «выступить с законодательным предложением о внесении поправок в действующий глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (...), расширив сферу его действия, включив в него акты коррупции, и оперативно принять адресные санкции в отношении лиц, ответственных за коррупцию на высоком уровне в России и Белоруссии, а также их партнеров и бенефициаров в ЕС».

Европейский парламент предлагает Еврокомиссии и государствам-членам ЕС «рассмотреть возможные меры против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции», а также «настоятельно призывает комиссию обеспечить, чтобы национальные санкции за нарушение санкций ЕС были эффективными, пропорциональными и сдерживающими».

Среди рекомендаций евродепутатов – «немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2"».

Ранее на этой неделе Парламентская ассамблея НАТО обнародовала резолюцию, согласно которой рекомендуется объявить Россию «террористическим режимом».

В октябре Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию аналогичного содержания.