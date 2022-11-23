Премьер-министр Кая Каллас заявила, что снижение налога с оборота (НСО) на продовольственные товары не принесет пользы, поскольку не дойдет до населения.
Кая Каллас против снижения НСО на продукты питания: это не поможет людям
Каллас опиралась на практику других стран, которые снизили НСО на продукты питания, но цены ниже не стали. «Рядом с нами Латвия. Там снизили НСО на продукты питания на 16 процентов, а цена упала на один-два процента», – сказала премьер-министр в среду на информационном заседании Рийгикогу.
«Те, кто потребляет больше всего, больше всего выиграют от снижения НСО. Другими словами, выгода достается богатым, а не тем, кто действительно нуждается в помощи», – сказала премьер-министр.
Она добавила, что в странах со сниженным или более низким НСО на продукты питания цены на продукты все равно выше, чем в Эстонии.
«Финляндия является близким примером. В Венгрии пищевые продукты имеют более благоприятную ставку НСО, и, кроме того, правительство очень агрессивно пытается установить предельные цены. В результате получается, что инфляция этих продуктов питания составляет 43 процента, то есть цены на эти продукты питания растут намного быстрее, чем, например, в тех странах, где нет снижения НСО», – сказала Каллас.