Кая Каллас против снижения НСО на продукты питания: это не поможет людям

Каллас опиралась на практику других стран, которые снизили НСО на продукты питания, но цены ниже не стали. «Рядом с нами Латвия. Там снизили НСО на продукты питания на 16 процентов, а цена упала на один-два процента», – сказала премьер-министр в среду на информационном заседании Рийгикогу.

«Те, кто потребляет больше всего, больше всего выиграют от снижения НСО. Другими словами, выгода достается богатым, а не тем, кто действительно нуждается в помощи», – сказала премьер-министр.

Она добавила, что в странах со сниженным или более низким НСО на продукты питания цены на продукты все равно выше, чем в Эстонии.