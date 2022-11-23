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Кая Каллас против снижения НСО на продукты питания: это не поможет людям

rus.postimees.ee
Кая Каллас против снижения НСО на продукты питания: это не поможет людям
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что снижение налога с оборота (НСО) на продовольственные товары не принесет пользы, поскольку не дойдет до населения.

Каллас опиралась на практику других стран, которые снизили НСО на продукты питания, но цены ниже не стали. «Рядом с нами Латвия. Там снизили НСО на продукты питания на 16 процентов, а цена упала на один-два процента», – сказала премьер-министр в среду на информационном заседании Рийгикогу.

«Те, кто потребляет больше всего, больше всего выиграют от снижения НСО. Другими словами, выгода достается богатым, а не тем, кто действительно нуждается в помощи», – сказала премьер-министр.

Она добавила, что в странах со сниженным или более низким НСО на продукты питания цены на продукты все равно выше, чем в Эстонии.

«Финляндия является близким примером. В Венгрии пищевые продукты имеют более благоприятную ставку НСО, и, кроме того, правительство очень агрессивно пытается установить предельные цены. В результате получается, что инфляция этих продуктов питания составляет 43 процента, то есть цены на эти продукты питания растут намного быстрее, чем, например, в тех странах, где нет снижения НСО», – сказала Каллас.

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