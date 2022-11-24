Невинный треп или вербовка? Российский дипломат выманивал данные у гражданина Эстонии

В редакцию Rus.Postimees поступила информация о том, что один из работников посольства Российской Федерации задает своим эстонским знакомым много необычных вопросов.Это позволяет допустить, что он может быть сотрудником спецслужб России. Поскольку подобных случаев в Эстонии были немало, мы отнеслись к этой истории серьезно и поговорили со специалистами, а изучение биографии дипломата дало любопытный результат.
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