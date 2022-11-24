Невинный треп или вербовка? Российский дипломат выманивал данные у гражданина Эстонии

Человек, с которым общался журналист – назовем его Андреем – рассказал, что познакомился с сотрудником российского посольства Артемом в общей компании. «Артем приезжал на автомобиле с посольскими номерами, и он сам сказал, что работает в посольстве, занимается памятниками и мемориалами. И как бы его поведение показалось нам необычным».