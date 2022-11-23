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Под покровом ночи в Сяревере разбили и разграбили автомобиль

rus.postimees.ee
Под покровом ночи в Сяревере разбили и разграбили автомобиль
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Разбитое лобовое стекло. Изображение является иллюстративным.
Разбитое лобовое стекло. Изображение является иллюстративным. Фото: Postimees.ee lugeja

Вчера, 22 ноября, незадолго до 12 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Сяревере ограбили автомобиль.

Грете Линуск, участковый инспектор волости Тюри, сообщила, что полиция на месте обнаружила автомобиль Opel Omega с разбитым лобовым стеклом, брошенную на землю аудиоаппаратуру, проколотые шины и разбитые зеркала.

«Мы начали процедуру расследования инцидента», – добавила она.

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