Вчера, 22 ноября, незадолго до 12 часов в полицию поступило сообщение о том, что в Сяревере ограбили автомобиль.
Под покровом ночи в Сяревере разбили и разграбили автомобиль
Под покровом ночи в Сяревере разбили и разграбили автомобиль
Грете Линуск, участковый инспектор волости Тюри, сообщила, что полиция на месте обнаружила автомобиль Opel Omega с разбитым лобовым стеклом, брошенную на землю аудиоаппаратуру, проколотые шины и разбитые зеркала.
«Мы начали процедуру расследования инцидента», – добавила она.