Торгово-промышленная палата: необходимо остановить изменение Закона о языке

Законопроект о внесении изменений в Закон о языке и Закон об общественном транспорте касается языковых требований к иноязычным брендам, аудиорекламе, лицам, работающим через цифровую платформу, и водителям такси.

«По оценке предпринимателей, законопроект является примером чрезмерного регулирования, нарушены принципы качественного законотворчества и имеются существенные недостатки в анализе воздействия. Также непонятно, почему законопроект рассматривается в срочном порядке», – говорится в пресс-сообщении.

Генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс пояснил, что, как правило, каждому законопроекту должно предшествовать законодательное положение, но в случае данного законопроекта оно не было подготовлено ввиду срочности.

«В министерстве срочность обосновали событиями в обществе и чрезмерным использованием иностранных языков в публичном пространстве. Подобное обоснование звучит очень поверхностно, а в пояснительной записке отсутствуют конструктивные аргументы и обоснования, оправдывающие тот факт, что законодательное положение не было подготовлено», – заявил Пальтс, а также добавил, что на данный момент в обществе есть гораздо более серьезные проблемы, требующие быстрых решений.

«Сохранение эстонского языка и его правильное использование важно, но в данный момент внимание должно быть сосредоточено на устойчивости экономики и предпринимателей, которые больше всего беспокоятся о росте затрат на рабочую силу, высоких ценах на электроэнергию и о высокой инфляции», – считает он.

Некоторые примеры поправок

Например, законопроект предусматривает, что доменные имена госучреждений и учреждений местных самоуправлений должны содержать только эстонские слова или аббревиатуры. В адресах электронной почты указанных учреждений, их должностных лиц и сотрудников можно использовать только слова и сокращения на эстонском языке.

В Палате отмечают, что если изменение вступит в силу, например, Спасательному департаменту (rescue.ee) и Министерству окружающей среды (envir.ee) придется сменить свой веб-адрес. В настоящее время Закон о языке не требует, чтобы доменное имя и связанные с ним адреса электронной почты были на эстонском языке.

В законопроекте также идет речь о требованиях к аудиорекламе, направленной на население. Отныне аудиореклама, предназначенная для публики, должна быть на эстонском языке, а аудиореклама на эстонском языке может сопровождаться аудиорекламой на иностранном языке, но доля аудиорекламы на иностранном языке не может превышать 20 процентов от общего объема аудиорекламы. Доля аудиорекламы на иностранном языке пропорционально зависит от доли лиц, не владеющих эстонским языком.

Данное изменение затронет, например, аудиорекламу, воспроизводимую на внутренних радиостанциях крупных торговых центров и магазинов. На данный момент Языковой департамент руководствуется тем принципом, что если имеется звуковая реклама на эстонском языке и за ней следует реклама на иностранном языке, то требование выполнено.

Министерство образования и науки предложило внести изменения в Закон об общественном транспорте таким образом, чтобы ходатайствующий о послужной карте такси должен был до ее получения доказать лицу, выдающему карточку, что он владеет эстонским как минимум на уровне B1.

Если у человека уже имеется послужная карта, он должен не позднее 1 января 2024 года предъявить выдающему разрешение документ, подтверждающий знание эстонского языка как минимум на уровне B1. Согласно действующему положению «Требования к знанию и владению эстонским языком для должностных лиц, служащих и самозанятых лиц», даже сегодня водители такси должны владеть языком не ниже уровня B1, но это не нужно доказывать до получения послужной карты.

Согласно законопроекту, работников, ведущих деятельность через цифровую платформу, будут относить к числу работников, для которых в общественных интересах установлено требование о знании эстонского языка.

Это означает, что после вступления поправки в силу требование о знании эстонского языка будет распространяться и на лиц, предлагающих посредством цифровых платформ услуги таксоизвоза и курьерских доставок.

Источник: Эстонская торгово-промышленная палата