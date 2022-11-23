Урмас Паэт: ЕС должен скорее согласовать девятый пакет санкций против Москвы

«Сегодня мы приняли в Европарламенте резолюцию, которая обращает внимание на зверства, совершенные российскими войсками и их приспешниками, и на преднамеренные нападения на гражданское население Украины. Например, Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины и совершает террористические акты и военные преступления вопреки международному и гуманитарному праву. Именно поэтому Европарламент объявил Россию страной, поддерживающей терроризм и использующей террористические методы», – сказал Паэт.

Поскольку в настоящее время в ЕС нет официального определения страны-спонсора терроризма, парламент хочет, чтобы ЕС и его государства-члены создали необходимую правовую базу. «Это позволило бы ввести новые жесткие меры против московского режима и существенно ограничить отношения ЕС с Россией», – добавил он.

Парламент призывает Европейский союз лучше изолировать Россию на международном уровне, например, в международных организациях и объединениях, таких как Совет Безопасности ООН. По мнению парламента, дипломатические отношения с Россией и контакты ЕС с представителями российских властей должны быть максимально ограничены. Кроме того, следует запретить и прекратить деятельность российских государственных учреждений, распространяющих российскую пропаганду в ЕС.

Паэт добавил, что, поскольку кремлевский режим организует все более жестокие теракты против мирных жителей Украины, государства-члены ЕС и Европейский совет должны как можно скорее согласовать девятый пакет санкций против Москвы. Кроме того, государства-члены ЕС должны предотвращать, расследовать и наказывать за несоблюдение уже введенных санкций и совместно с Еврокомиссией искать способы воздействия на страны, помогающие России обходить введенные санкции.