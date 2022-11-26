Андрей Цаплиенко ⟩ «По сравнению с этой войной все конфликты, которые я до этого видел, это просто детский сад»

– В чем основной принцип, который используют российские медиа, в чем дьявольская гениальность Путина и его медиа? В какой-то момент они поняли, что в современном мире цензура в классическом понимании не нужна. Человек сам себе хороший цензор. Цензура была нужна, когда у тебя было буквально несколько единиц источников информации, как в СССР. Тогда она была нужна, потому что было наглядно видно, что из информации идет в разрез с политикой партии. А когда вокруг тебя тысячи источников информации, то мозг просто устает выбирать. Это физиология. Людей закидали информационными трупами. И тогда обычный читатель выбирает то, что ему удобнее, что соответствует его мировосприятию. Что ему приятно. Человек сам себе выстраивает тогда коридор цензуры, по которому он двигается. И человека уже не нужно ограничивать в выборе. Россияне же не смотрели украинское телевидение, не смотрели западные каналы. Потому что неудобно. Некомфортно. Сложно. Дальше идет защитная реакция. И пробить эту скорлупу практически невозможно. С русскоязычными эстонцами, на мой взгляд, та же самая история. Они привыкли к этой информационной кормушке. Плюс они живут в достаточно герметичном обществе, которое дышит прошлым. Им удобно. Поменять эту ситуацию может только время. Это может измениться, когда это поколение, грубо говоря, просто отомрет, когда придут молодые. А пока убедить людей смотреть и слушать то, что им сложно, очень сложно.