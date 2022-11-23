ЯАК МАДИСОН ⟩ Только Яна Тоом воздержалась от голосования за признание России террористической страной

Европарламент объявил Россию террористическим государством, что, несомненно, является сильным политическим сигналом. Яна Тоом (Центристская партия) была единственной из эстонских депутатов, кто воздержался. Ни один здравомыслящий человек не сомневается, что действия России просто ужасны, когда речь идет о массовых убийствах, бомбардировках и уничтожении мирных жителей.

Поведение России было точно таким же в истории: депортации, «большая чистка» или массовые изнасилования женщин в Берлине. Самое вопиющее в этом, конечно, то, что большая часть российского общества продолжает героизировать преступления России в истории и поддерживает сегодняшние действия на Украине.

Поэтому объявление страны террористической в ​​качестве политического месседжа понятно. В то же время следует понимать, что от политических лозунгов мало толку, если за ними не следуют дальнейшие шаги. То же самое относится и к эстонскому Рийгикогу, объявившему Россию террористической страной, но что дальше?

Будет ли выслан российский посол? Мы хотя бы отберем право участвовать в выборах в Эстонии у граждан террористической страны? Ускорим ли мы развитие своих оборонных возможностей и перестанем блаженно верить, что кто-то другой должен будет спасти нас от террористического государства в экстренной ситуации?

Определение террористического государства в международном праве очень широкое и разрозненное, для него нет четкого единого определения. Однако, например, за основу можно взять внешнюю политику США, касающуюся стран, которые, по их мнению, поддерживают терроризм, а таких, по их мнению, четыре: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

В принципе, и Россию можно отнести в тот же ряд, что и они, если исходить, например, из сторонников России в ООН, а таковыми являются все четыре вышеупомянутые страны. Но если решение состоит в том, чтобы объявить страну террористом или сторонником терроризма, оно не может оставаться просто лозунгом, а должно сопровождаться конкретными шагами.