В Европе раскрыли 15 мошеннических колл-центров: есть ли среди жертв жители Эстонии?

В начале ноября по масштабной сети инвестиционных мошенников был нанесен серьезный удар: сотрудники Евроюста и Европола раскрыли 15 колл-центров в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине. Значит ли это, что жертвы смогут вернуть свои деньги, а жителей Эстонии станут реже терроризировать телефонные аферисты?