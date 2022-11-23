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В Европе раскрыли 15 мошеннических колл-центров: есть ли среди жертв жители Эстонии?

София Солдатенко
, reporter
В Европе раскрыли 15 мошеннических колл-центров: есть ли среди жертв жители Эстонии?
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Так выглядит рабочее помещение операторов на мошеннической фабрике.
Так выглядит рабочее помещение операторов на мошеннической фабрике. Фото: Kaader videost

В начале ноября по масштабной сети инвестиционных мошенников был нанесен серьезный удар: сотрудники Евроюста и Европола раскрыли 15 колл-центров в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине. Значит ли это, что жертвы смогут вернуть свои деньги, а жителей Эстонии станут реже терроризировать телефонные аферисты?

По данным Евроюста, жертвы этого крупного инвестиционного мошенничества исчисляются сотнями тысяч человек по всему миру. По предварительным данным, подозреваемые принадлежат к организованной преступной группе (ОПГ), которая для обмана людей использовала десятки колл-центров в нескольких странах и сотни интернет-платформ.

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