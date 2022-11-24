Интервью ⟩ Феминистка: в эстонском правительстве должно быть 60% женщин и 40% мужчин

И такую риторику поддерживают многие: мы видим меньше женщин в политике, нам непривычно. Эволюционно так сложилось, что мы хотим видеть то, что мы уже видели, потому что это безопасно. Эстония – страна со сложной историей, независимыми мы были совсем недолго. Есть какая-то коллективно-историческая память, постоянный страх угрозы. Поэтому, если приписать новшество к угрозе чего-то извне, к уничтожению нашей культуры, обычаев и прочего, то, естественно, люди будут это поддерживать.

– Тут сразу можно затронуть тему о Законе о компенсации семьям, который по большому счету направлен на улучшение демографической ситуации в Эстонии.

– Закон о компенсации семьям не имеет смысла. Он нелепый. На «Феминистериуме» вышла статья об этом законе, которую написала журналистка и мать троих детей Евгения Парв, где она рассуждает на тему разницы в пособиях родителя-одиночки, родителей с одним ребенком и родителей с двумя-тремя детьми, и почему эта разница не логична.

По личному опыту Евгении, завести первого ребенка куда сложнее, чем второго и третьего, ведь тебе нужна жилплощадь, какие-то принадлежности. А со вторым и третьим ребенком все идет будто по накатанной. К тому же, старший может мыть за тебя посуду (смеется).