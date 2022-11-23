Отношение финнов к России стало рекордно негативным на фоне развязанной Россией агрессивной войны в Украине, показывают результаты свежего опроса Аналитического центра деловой жизни EVA.
Опрос: отношение финнов к России стало крайне негативным
Негативно к России относятся 85 процентов опрошенных. Лишь 7 процентов респондентов согласились с утверждением, что «у финнов сейчас нет причин отрицательно воспринимать своего восточного соседа, хотя у России есть свои проблемы».
Доля тех, кто положительно относится к России, с весны еще больше снизилась, а доля тех, кто относится отрицательно, продолжает расти.
Рост антироссийских настроений после вторжения в Украину является чрезвычайно быстрым, резким и широкомасштабным, следует из опроса. По сравнению с опросом, проведенным полтора года назад, рост антироссийских настроений достигает 40 процентных пунктов. Такое значительное изменение является исключительным в истории проведения данного опроса, говорится в отчете EVA.
Во всех группах населения явное большинство относится к России негативно, а доля тех, кто симпатизирует России, является минимальной.
Наиболее положительно Россию видят те, кто негативно воспринимает НАТО. Из них 35 процентов симпатизируют России, но и в этой группе 50 процентов заявили о своем негативном отношении к восточному соседу.
Финны все более позитивно относятся к членству в НАТО
Также опрос показывает, что жители Финляндии все более положительно относятся к членству в НАТО.
78 процентов респондентов дали положительную оценку. Только 8 процентов в некоторой степени или очень негативно отнеслись к членству в североатлантическом военном альянсе.
С весны и момента подачи заявки в НАТО отношение женщин сильно изменилось. В марте менее половины респонденток поддерживали членство в НАТО, но теперь 75 процентов женщин положительно относятся к членству в альянсе.
Мужчины еще более положительно настроены к НАТО, чем женщины. Из них 83 процента поддерживают членство. С весны этот показатель вырос на 8 процентных пункта.
Основополагающей причиной положительного отношения к НАТО являются действия России, которые финны воспринимают как угрожающие. 83 процента опрошенных считают, что Финляндии, как соседу нестабильной России, безопаснее быть членом НАТО, чем оставаться вне военных блоков. С этим утверждением полностью согласны 59 процентов респондентов. Только 6 процентов отвергают это утверждение.
Более половины (53 процента) опрошенных считают, что Финляндия должна быть открыта для любого сотрудничества в рамках НАТО, включая размещение военных баз в стране. Только четверть (25 процентов) высказалась против такой формы сотрудничества.
В прошлый раз EVA изучил мнения финнов касательно НАТО в начале марта, до принятия решения о вступлении в военный альянс. Тогда 60 процентов респондентов высказались за вступление Финляндии в НАТО.