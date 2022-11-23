Опрос: отношение финнов к России стало крайне негативным

Негативно к России относятся 85 процентов опрошенных. Лишь 7 процентов респондентов согласились с утверждением, что «у финнов сейчас нет причин отрицательно воспринимать своего восточного соседа, хотя у России есть свои проблемы».

Доля тех, кто положительно относится к России, с весны еще больше снизилась, а доля тех, кто относится отрицательно, продолжает расти.

Рост антироссийских настроений после вторжения в Украину является чрезвычайно быстрым, резким и широкомасштабным, следует из опроса. По сравнению с опросом, проведенным полтора года назад, рост антироссийских настроений достигает 40 процентных пунктов. Такое значительное изменение является исключительным в истории проведения данного опроса, говорится в отчете EVA.

Во всех группах населения явное большинство относится к России негативно, а доля тех, кто симпатизирует России, является минимальной.

Наиболее положительно Россию видят те, кто негативно воспринимает НАТО. Из них 35 процентов симпатизируют России, но и в этой группе 50 процентов заявили о своем негативном отношении к восточному соседу.

Финны все более позитивно относятся к членству в НАТО

Также опрос показывает, что жители Финляндии все более положительно относятся к членству в НАТО.

78 процентов респондентов дали положительную оценку. Только 8 процентов в некоторой степени или очень негативно отнеслись к членству в североатлантическом военном альянсе.