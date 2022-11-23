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Фото ⟩ Автомобиль вылетел в поле и перевернулся: водителю помогли выбраться спасатели

rus.postimees.ee
Автомобиль вылетел в поле и перевернулся: водителю помогли выбраться спасатели
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Сегодня, 23 ноября, днем в волости Тюри на дороге Вяэтса-Лыыла-Сауэаугу произошло ДТП.

На месте выяснилось, что автомобиль Ford Mondeo, которым управлял мужчина средних лет, не удержался на скользкой дороге и вылетел с дороги в поле. Машина приземлилась на бок.

Руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа подтвердила, что сегодня в 12:02 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Вялятагузе в волости Тюри. «Спасатели стабилизировали автомобиль, помогли человеку выбраться из машины и передали его машине скорой помощи», – рассказала она. После была нейтрализована опасность возгорания и автомобиль был поставлен на колеса.

Водитель был в машине один и ехал в сторону Вяэтса. Скорая помощь доставила его в больницу для проверки состояния здоровья.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Ану Вильманн сказала, что 66-летний водитель был трезв. Травм у него не обнаружено.

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