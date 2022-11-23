Фото ⟩ Автомобиль вылетел в поле и перевернулся: водителю помогли выбраться спасатели

На месте выяснилось, что автомобиль Ford Mondeo, которым управлял мужчина средних лет, не удержался на скользкой дороге и вылетел с дороги в поле. Машина приземлилась на бок.

Руководитель по коммуникации Ляэнеского спасательного центра Андра Вяэртмаа подтвердила, что сегодня в 12:02 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Вялятагузе в волости Тюри. «Спасатели стабилизировали автомобиль, помогли человеку выбраться из машины и передали его машине скорой помощи», – рассказала она. После была нейтрализована опасность возгорания и автомобиль был поставлен на колеса.

Водитель был в машине один и ехал в сторону Вяэтса. Скорая помощь доставила его в больницу для проверки состояния здоровья.