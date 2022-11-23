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Юри Ратас: центристы не позволят нарушить права более 100 тысяч человек

Юри Ратас
, председатель Рийгикогу (Центристская партия)
Юри Ратас: центристы не позволят нарушить права более 100 тысяч человек
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Юри Ратас (Центристская партия).
Юри Ратас (Центристская партия). Фото: Elmo Riig

Намерение лишить права голоса на местных выборах граждан России и обладателей серых паспортов – это борьба отдельных партий за избирателя, но никак не вопрос государственной безопасности, требующий безотлагательного решения. Поляризация общества не принесет положительных результатов, поэтому Центристская партия не поддерживает подобную политику.

Партия реформ, «Отечество» и EKRE хотят лишить права голосовать на выборах в органы местных самоуправлений людей, постоянно проживающих в Эстонии и платящих налоги. Предлагаемый каждой партией вариант, как это сделать, имеет свои нюансы, однако смысл – один. Недавнее заявление премьер-министра Каи Каллас о том, что нынешнее правительство не будет отбирать у людей избирательное право означает не желание коалиции сохранить за ними это право, а отсутствие возможности его отнять. Законопроект «Отечества» о лишении избирательного права серопаспортников и граждан РФ уже прошел первое чтение в парламенте. Его поддержали как EKRE, так и реформисты. Если нынешний созыв парламента по какой-то причине не успеет принять его, то это попытаются сделать уже после выборов.

Нет ни одной объективной причины, по которой имеющих постоянный вид на жительство граждан России и серопаспортников хотят лишить права голоса на муниципальных выборах. Такая возможность должна сохраниться, поскольку изначально она была предоставлена людям с той целью, чтобы они могли принимать непосредственное участие в решении местных вопросов.

Также президент Эстонии и канцлер права неоднократно подчеркивали, что подобная инициатива является нарушением конституционных прав более 100 тысяч человек. Канцлер права заверила, что если законопроект примут, то будет инициирована процедура конституционного надзора и дело передано в Государственный суд.

Большая часть тех, кого хотят лишить избирательного права, родились в Эстонии, живут здесь всю свою жизнь, воспитывают детей и считают Эстонию своей родиной. Лишив более 100 тысяч человек их законного права, мы не только нарушим их чувство справедливости, но и пошлем этим людям четкий сигнал о том, что государство им не доверяет, что они – не наши.

В долгосрочной перспективе такое отношение приведет к окончательному расколу общества. Сейчас этого особенно необходимо избежать. Совершенно не понятен довод о том, что война в Украине вызвала необходимость проводить столь радикальные изменения в законодательстве Эстонии. Попытки связывать возможность жителей Эстонии с российским гражданством и серопаспортников участвовать в вопросах местной жизни с войной в Украине выглядят как минимум неубедительными. Очевидным является то, что правые партии делают ставку на следующие местные выборы, а также на парламентские выборы в марте.

Вместо того чтобы исключать часть жителей из общественной и политической жизни, мы должны делать все, чтобы сплотить наше общество. Центристская партия выступает за то, чтобы всем лицам без гражданства, проживавшим в Эстонии до 1991 года, гражданство было предоставлено в упрощенном порядке.

Я призываю партии прекратить политические игры и генерирование лозунговых инициатив и заняться наконец реальными проблемами. По показателям инфляции мы по-прежнему являемся лидерами в еврозоне. До сих пор не решен вопрос кризисной поддержки предприятий и местных самоуправлений. Многие семьи уже сейчас не справляются с оплатой счетов. В прессе то и дело мелькают заголовки о банкротствах предприятий и массовых сокращениях. А долгая холодная зима еще впереди, и все прогнозы говорят о том, что рост цен продолжится. Однако наше правительство озабочено лишь предстоящими выборами в Рийгикогу, а также последующими местными выборами.

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