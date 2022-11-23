Универсальная услуга распространится на местные самоуправления

Чтобы воспользоваться универсальной услугой, учреждение должно заключить новый договор о поставках с продавцом универсальной услуги. При преждевременном прекращении уже существующего договора при необходимости оплате подлежит договорной штраф. В ходе второго чтения было упразднено положение об ограничении потребления для подведомственных местным самоуправлениям учреждений в объеме одного гигаватт-часа в год.

Принятый сегодня закон дополняет уже принятые меры: Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в Закон о конкуренции (655 SE), позволивший воспользоваться универсальной услугой бытовым потребителям и лицам, покупающим электроэнергию с целью ее передачи и продажи бытовым потребителям в необходимых объемах; Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии (680 SE), позволивший также воспользоваться универсальной услугой некоторым бизнес-клиентам, в число которых входят недоходные объединения, целевые учреждения и физические лица-предприниматели, если объем потребления в год составляет не более одного гигаватт-часа, а также микро- и малые предприятия и лица, покупающие электроэнергию для ее передачи и продажи вышеозначенным лицам в необходимых объемах.