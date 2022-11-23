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Универсальная услуга распространится на местные самоуправления

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Универсальная услуга распространится на местные самоуправления
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Электроэнергия.
Электроэнергия. Фото: Lilli Tölp

Рийгикогу принял закон, позволяющий воспользоваться универсальной услугой при покупке электроэнергии волостным и городских учреждениям, например, волостным и городским собраниям и подотчетным им учреждениям, в т. ч. детским садам, школам, библиотекам, спортивным базам, домам попечения и приютам.

Инициированный комиссией по экономике Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии (740 SE) позволяет учреждениям местных самоуправлений закупать электроэнергию по установленной Департаментом конкуренции цене, т. е. в качестве универсальной услуги, до 30 апреля 2026 года.

Чтобы воспользоваться универсальной услугой, учреждение должно заключить новый договор о поставках с продавцом универсальной услуги. При преждевременном прекращении уже существующего договора при необходимости оплате подлежит договорной штраф. В ходе второго чтения было упразднено положение об ограничении потребления для подведомственных местным самоуправлениям учреждений в объеме одного гигаватт-часа в год.

Принятый сегодня закон дополняет уже принятые меры: Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в Закон о конкуренции (655 SE), позволивший воспользоваться универсальной услугой бытовым потребителям и лицам, покупающим электроэнергию с целью ее передачи и продажи бытовым потребителям в необходимых объемах; Закон о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии (680 SE), позволивший также воспользоваться универсальной услугой некоторым бизнес-клиентам, в число которых входят недоходные объединения, целевые учреждения и физические лица-предприниматели, если объем потребления в год составляет не более одного гигаватт-часа, а также микро- и малые предприятия и лица, покупающие электроэнергию для ее передачи и продажи вышеозначенным лицам в необходимых объемах.

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